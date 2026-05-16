全米プロゴルフ選手権 第2日（ペンシルバニア州アロニミンクGC=7349ヤード・パー70）。イーブンパー34位からスタートした松山英樹（34）は4バーディー1ボギーの67で回り、首位に1打差の通算3アンダー3位に浮上。週末はメジャー2冠目を狙う。

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初日に3アンダートップタイと好発進を決めた久常涼（23）。2日目はパットが決まらず通算イーブンパー23位まで後退したが、上位陣のスコアは伸びず首位とはまだ4打差だ。

2020年にプロ転向した久常は、23年にDPワールドツアー（欧州ツアー）に参戦。「カズー・オープン・ド・フランス」に優勝するなど、ポイント争いの上位で翌年の米ツアー出場権を得ると、同年のマスターズに招待され、1年目でシード権を獲得した。昨年はトップ10入り4回でシードをキープ。今年は3年目を迎えた。

大先輩の松山英樹がプロ転向したのは東北福祉大に在学中の13年。同年に全米オープン10位、全英6位とメジャーで好成績を収め、本格参戦の実質1年となる14年には日本人4人目のツアー優勝を果たした。この時22歳。3年目には早くも2勝目を挙げている。

松山の背中を追う久常は遅れを取っているように見えるが、「そんことはありません」と、吉川英三郎氏（ゴルフライター）がこう言う。

「高校3年でプロ入りした久常は、早くから海外に目を向け、DPツアーで優勝し、2年前に目標だったPGAツアーのメンバーになった。1年目からシードを取り、確実に階段を上がっている。3年目の今季は、ファーマーズ・インシュランス・オープンで2位となり、AT＆Tぺブルビーチ・プロアマは8位に終わるも優勝争いも経験。出場選手の人数が限られるシグネチャー大会には今季はこれまで全試合に出場。同大会には予選カットのない試合もありますが、今季は前週まで予選落ちが1度だけ。現在のポイントランクは32位で世界ランクも59位。来年のマスターズに自力で出場できる50位以内は時間の問題でしょう。米ツアーでは優勝こそないが、20代選手の成長が著しい中にあって、順調にきています」

吉川氏は続ける。

「今回の会場は直近では、18年のBMW選手権が行なわれたが、ほとんどの選手にとっては初めてのコース。久常はティーショットが曲がらず、ボールコントロールが上手いし、欧州を転戦していたので対応力もある。今大会はラフが深く、8番パー3（245ヤード）や15番パー4（529ヤード）のように距離が長いホールもあって、2日間のアベレージは72.435。メジャーの中でもかなりの難コースです。2日目は難しいインコースからのスタートで苦戦したものの、後半に立て直した。順位を下げましたが、何とか粘ってトップ10には入りたい。その粘りは大きな自信になるし、近いうちの初優勝につながるはずです」

踏ん張れ！