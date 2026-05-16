私の世代（1971年生まれ）には長年の夢があった。プロレスラーによるリアルファイトだ。それは第二次UWFを経て、現実のものになっていく。その結実のひとつが97年、“最強プロレスラー”郄田延彦vs.“400戦無敗の柔術家”ヒクソン・グレイシーを実現させるために誕生した格闘技イベント、PRIDEだった。

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その後続いたPRIDEシリーズの興行を私は、テレビを含めればすべて追いかけた。本作のクライマックスである、2000年5月1日に行われた「PRIDE GRANDPRIX 2000 決勝戦」も東京ドームで観戦している。

“霊長類ヒト科最強”の壮絶半生

その決勝戦に出場した“霊長類ヒト科最強”と呼ばれた選手、マーク・ケアーが今作の主役だ。演じるのはプロレス界最大手WWEの元スーパースター、ザ・ロックことドウェイン・ジョンソン。製作は『ミッドサマー』（19年）、『関心領域』（23年）といった問題作や話題作を世に送り続けているA24。2年前にはプロレスラー、エリック一家の悲劇を描いた『アイアンクロー』（秀作！）を世に送り出した実績もある。



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しかしできあがった本作は――実にわかりやすい、アメリカン・ドリームとそこからの転落劇だ。ケアーはオピオイド系鎮痛剤（プリンスの命を奪ったのもこれだ）にハマり、抜け出したと思ったら、アルコール依存症の恋人ドーンに振り回される。

プレスリリースには、02年に大手ケーブルテレビHBOで放送された同名のドキュメンタリーが「企画の原点」とある（当時、これを誌上再録した記事をスポーツ誌の『Number』で読み、胸が押し潰される思いがした）。本作はおおむねそのドキュメンタリーからの引用、焼き直しと言っても差し支えない。肝心のファイトが再現されているとは言い難く、当時の熱狂と興奮を知っている人ほど点が辛くなるだろう。

オリジナルの展開がないわけではない。気晴らしに恋人ドーンと訪れた移動遊園地で、ケアーはゴーカートを見て息が止まりそうになる。車がぶつかり合うのを見ていられないのだ。ポンコツになるまで――いやポンコツになっても衝突を続ける車は自分自身だからだ。脚本を兼ねたベニー・サフディ監督の演出が光ったシーンである。

きっとドウェインは「敗北が知りたかった」

05年のアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した『未来を写した子どもたち』のワンシーンを想起した。インド・カルカッタの売春窟に生まれた子どもたち、彼らに同情した監督が動物園に連れて行く。はしゃぐのも束の間、狭い檻に閉じ込められた動物たちを見て、「私たちみたいね」と少女が呟く――。

それにしてもドウェイン・ジョンソンはどうしてマーク・ケアーを演じようと考えたのか。今や世界一稼ぐ俳優になった彼が。

きっとドウェインは「敗北が知りたかった」のだと思う。『グラップラー刃牙』のセリフみたいだが、本作が始まって数分で劇中のケアーが同じセリフを呟いているのだ。いまや天上人となった男の、ないものねだり。「強く儚い者たち」を知りたくて、自分から企画を立ち上げたのではないか？

最後に私の今の夢を書く。本作を嚆矢にして、グレイシー一族と桜庭和志の戦い、ヒョードル、ノゲイラ、ミルコの三強、そして高山善廣vs.ドン・フライ戦などが次々と映画化されて、プロレスや総合格闘技に興味がない人たちにも彼らがいたことを知って欲しい。僕たちは「男の星座」を見上げながら、これからも語られるべき悠久のファイトヒストリーに想いを馳せる。

ひぐち・たけひろ 1971年、東京都生まれ。2009年に『さらば雑司ヶ谷』にて小説家デビュー。近著に『凡夫 寺島知裕。「BUBKA」を作った男』『中野正彦の昭和九十二年 新版』（共に清談社Publico）がある。

INTRODUCTION

2000年を挟んだ数年間、日本は総合格闘技熱に沸いていた。大晦日には各テレビ局が格闘技興行を中継して視聴率を競い、外国人選手も人気に。特に高い支持を受けた興行「PRIDE」の初期に出場し、“霊長類ヒト科最強”のキャッチフレーズで活躍していたのが、マーク・ケアー。同興行が最高潮の盛り上がりを見せた「PRIDE GRANDPRIX 2000」の決勝戦にも勝ち上がった彼が、リング上の雄姿の裏で抱えていた苦悩を、原題と同名のドキュメンタリーに感銘を受けたドウェイン・ジョンソンがプロデュース・主演で映画化した。

STORY

アメリカの興行「UFC」から始まった総合格闘技ブームに触発され、全米王者にもなったマーク・ケアーはレスリングから転身。UFCでヘビー級トーナメントを2連覇するなどして頭角を現す。当時、世界最高峰だった日本の興行「PRIDE」にも出場するようになった彼だが、鎮痛剤への依存や、精神的に不安定な恋人ドーン（エミリー・ブラント）との関係に苦しみ、キャリアに翳りが見えてくる。大一番の「PRIDE GRANDPRIX 2000」で復活を期するが……。

STAFF & CAST​

監督・脚本：ベニー・サフディ／出演：ドウェイン・ジョンソン、エミリー・ブラント、ライアン・ベイダー、バス・ルッテン／2025年／アメリカ／123分／配給：ハピネットファントム・スタジオ／©2025 Real Hero Rights LLC

（樋口 毅宏／週刊文春CINEMA）