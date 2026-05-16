「急に始まる」と言われる介護。親が脳血管疾患や骨折・転倒で入院した、認知症の兆候が出た……そうなったらまず、誰に、何を相談するべきか。未経験者のための“介護入門”後編ではスタート時の流れを徹底解説する（前編はこちら）。

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よく「介護は急に始まる」と言われる。しかし、スタートするに至る要因は、もちろん存在する。

厚生労働省の「国民生活基礎調査の概況」（2022年）によると、介護が必要となった主な原因の1位が認知症で16.6％。2位が脳血管疾患（脳卒中）で16.1％、3位が骨折・転倒で13.9％。これらが、“3大要因”である。



これが介護の3大要因

元おニャン子クラブのメンバーの新田恵利氏（58）は、2014年から、当時85歳だった母を6年半介護して看取った。いまはその経験を活かし、淑徳大学総合福祉学部で客員教授を務めているが、介護がスタートした要因は、骨折だったという。

「母は骨粗しょう症で何度か骨折を繰り返していたものの、犬の散歩も出来て元気でした。しかし、14年9月、腰痛を訴えて入院します。腰椎の圧迫骨折でした。約3週間の入院で足腰の筋肉が弱ってしまい、退院時にタクシーに乗ろうとしたのですが、車いすから立てなかったのです」

自力歩行が難しくなり、常時介護を必要とする要介護4に認定された。

「青天の霹靂でした。身内に介護を経験した人もおらず、何をしたらいいのかわからなかった。母に聞いたら、家で過ごしたいというので、出来るだけ家で看ようと決心。私と独身の兄で同居して、交代で日常の介護を分担しました」（同前）

以来、行政の支援も受けつつ、6年半にわたり、自宅で介護を続けた新田氏。リハビリを経て、一時は要介護3（日常生活全般に介護が必要。介助があれば歩行もできる）に回復した。

「歩くことは出来ませんでしたが、食事や留守番も1人で出来ましたし、認知症の進行も緩やかで、徘徊もありませんでした。最後まで私たちを認識することもできました。振り返ってみると、大変だったのは、介護が始まった当初のことです。しばらくして、我々がすべきことが明確になってからは、落ち着いて目の前のことに取り組めました」（同前）

厚生労働省の調査では、80〜84歳の約26％、85歳以上は約60％が要支援・要介護認定を受けるという。誰しもに訪れ得るものと言っていいだろう。介護期間はもちろん人によって様々だが、平均すると、4年7カ月ほどになる（公益財団法人生命保険文化センター「2024年度 生命保険に関する全国実態調査」）。ただ、新田氏が語るように、始まってからしばらく経つと、介護に慣れてくるケースも多いという。重要なのは、初期段階での対応で、しっかりと道筋をつけることだ。

では、親が突然倒れた時、いったいどうすればよいのか。「後編」では、40〜50代の介護未経験者のために、実際に介護がスタートする際の流れを解説したい。

《この続きでは、●介護老人保健施設、自宅…退院後4つの選択肢、●専門家が解説きょうだいの揉め事を減らす方法、●プラン策定、事業者への連絡ケアマネはこうして選べ…などのトピックを詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および5月13日（水）発売の「週刊文春」で読むことができる》

（高田 晶子／週刊文春 2026年5月21日号）