ロープを頼りに身ひとつで滝を下ったり、崖を登ったりするキャニオニングの技術を駆使し、世界中の渓谷を探検し続けている男性がいる。高知県大豊町に拠点を置く、渓谷探検家の田中彰さん（53）だ。

【衝撃画像】「滝の中でドーンと水底に沈み、息ができない」危険すぎる渓谷で“溺死寸前”…渓谷探検家・田中彰さん（53）が“死を覚悟した瞬間”を写真で見る

2022年から2023年にかけて、ヒマラヤ奥地の“悪魔の谷”といわれる「セティ・ゴルジュ」に挑み、人類で初めて降り立った。その功績が評価され、2024年2月には、自然を舞台に活躍した探検家らに贈られる権威ある賞「植村直己冒険賞」を大西良治氏とともに受賞した。

人類未踏の地へ一番乗りすることに人生を懸ける田中さんだが、その冒険は常に死の危険と隣り合わせだという。いったい何が彼をそこまで危険な場所へと駆り立てるのか。そもそもなぜ、彼は探検に魅せられることになったのか。田中さんに語ってもらった。（全4回の1回目／2回目につづく）



渓谷探検家・田中彰さん（写真＝本人提供、以下同）

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『情熱大陸』のカメラも入れなかった危険な渓谷

――これまで世界中の過酷な渓谷を探検されてきた田中さんですが、死を覚悟した瞬間が何度もあるそうですね。

田中彰さん（以下、田中） 一番危なかったのは、台湾の「カーシャー・シー」という渓谷の中で溺れた時です。ちょうどドキュメンタリー番組『情熱大陸』（TBS系列）が密着取材してくれている時にチャレンジしていた渓谷でした。

この渓谷はあまりにも危なくて、撮影クルーは同行できなかったんです。なにしろ渓谷の辺りから人里に降りるまで10日間かかるほど遠かった。

さらに、渓谷の中は約20キロの深さです。バディを組んだ沢登りの第一人者である大西良治さんと、台湾人の同行者の3人で、ヘルメットにカメラを付けて、撮影しながら進んでいきました。

――カメラマンも入れないほどの危険な場所なんですね。どういった状況で溺れてしまったのでしょうか？

田中 渓谷を上から覗くと、狭くなった岩の間を大量の水が流れていたんです。いざ入ってみると、やはり想像以上に水が多くて、滝のようになっていました。

「まあ、とりあえず行こう」と、ずっと水の中を泳いで進んでいきました。行く手にちょっとした激しい流れのある箇所があったので、手前で一度岩に上陸して様子を見ました。その激流の中央に、30センチくらいの小さな落ち込みがあった。その先は、またずっと穏やかな流れが見えたんですね。

目視で僕は、「ああ、これなら大丈夫やな」と。このまま泳いで、身1つでそこをストーンって下ったら抜けられると思ったんです。チームの先頭にいた僕は、トップバッターで滝の中に入って、水の流れに身を任せました。ところが、その落ち込みに落ちた時、そこには縦回転の渦があり、捕まって出られなくなったんです。

エンドレスで水に引き摺り込まれる恐怖

――縦回転の渦、ですか。つまり水の中に引きずり込まれたということですか？

田中 そうです。一瞬パーって顔が水面に出るんですけど、また渦に引き戻されてドーンって水底に沈んでいく。これの繰り返しです。典型的な死ぬパターンなので、「これはまずい」と思いました。

寝袋や食料が入った大きな荷物を背負っていたのですが、水の力によって荷物の重さでガーッと引き戻されてしまう。「自由に泳げないから、まずは荷物を脱ごう」と、水中でカバンを脱ぎました。でも、脱いだら今度はさらに事態が悪化したんです。

――えっ、荷物を捨てて身軽になったのにですか？

田中 実は、そのカバンが浮き代わりになっていたんですよ。激しい渦の中って、水がすごく泡立っているじゃないですか。人間の体って、泡立っていない水面なら浮いていられるけど、ああいう空気を含んだ白い水の中だと、浮力を失って沈んでしまうんですね。

さっきまではカバンの浮力で一瞬だけ顔が出る時間があったのに、カバンを手放した途端、完全に沈んでしまって全く息ができなくなったんです。

「これはまずいぞ！」と思って、水中で手を上の方に伸ばしたら、さっき脱いだカバンがあった。それを掴んでガーッと顔を上げたら、今度はそのカバンごと渦に引っ張られて、また深く沈んでいく。もう、ずっと水の中に引き込まれて沈んで、出られない。エンドレスです。

「本当に偶然出られたっていうだけ」だった

――聞いているだけで息が苦しくなります……。同行していた仲間に助けを求めることはできなかったんですか？

田中 上流に大西さんがいるのは分かっていましたが、大西さんも助ける方法がない。あそこに飛び込んだら、彼も一緒に渦に巻き込まれてしまうから、もう上から見ているしかないんですよ。だから、僕が自分で脱出するしかなかった。

こういう縦回転の渦の脱出方法は、あえてもっと深く潜ることで、下流の方に流れる水流に乗って出られるんです。仕組みが分かっているから、パニックによる怖さはないんですけど、いざ深く潜ろうと思っても、水の中で揉みくちゃにされて、思った方向に体が動かない状態でした。

――どれくらいの時間、渦に巻かれていたんですか？

田中 1分半くらいかな。たまたま何かの弾みで、水の力でバーンと下に深く押されて、ポンって下流の方から水面に飛び出したんです。僕が何か自力でアクションを起こしたから出られたとかじゃなくて、本当に偶然出られたっていうだけ。あれが今までで一番危なかったですね。死んでいてもおかしくなかったです。

銃で撃たれるような威力の落石

――水流のほかにも、渓谷探検では落石も恐ろしいと伺いました。

田中 落石は、怖いですね。僕らは渓谷の底、つまり狭くなっている崖の下をずっと歩いているので、どうしても上から何かが落ちてくる可能性があるんです。目の前の水面にポーンと石が落ちてくることは、しょっちゅうあります。

ほんの小さな石でも、はるか上空から落ちてくるとスピードがつきます。すると、ものすごい威力になります。

――ヘルメットなどを装備していても、防ぎきれない威力なのでしょうか。

田中 まるで銃で撃たれるような威力があるんです。台湾の渓谷には、平べったい石の真ん中に丸い穴が開いて、向こう側が覗けるようなドーナツ状の石が落ちています。「なんでこんな形の石があるのか？」と、最初は不思議に思っていたんです。

でもある時、僕の目の前でバーンと石が落ちてきて。その落ちたばかりの場所に行ったら、新鮮な「穴の開いた石」があったんです。つまり、平べったい石の真ん中を、上から降ってきた落石が打ち抜いていた。

――石が石を貫通するほどのスピードと破壊力……。

田中 その理由が分かった時はゾッとしましたね。もしこれが人に当たったら……と。石に穴を開けるぐらいだから、人間の体に当たったら間違いなく大けがです。

落石はリスクゼロにはできない「まるでロシアンルーレット」

――何か、対策はあるのでしょうか？

田中 落石を避ける術はありません。落ちてきて初めて気づくので。音もしないですし、突然水面にバーンと落ちてきて気づく。それこそロシアンルーレットみたいなものです。

水流の危険は、流れの読み方をより慎重に正確にすればある程度は防げますが、落石だけはどうしてもリスクゼロにはできない。

――落石の恐怖がつきまとう中で、夜はどうやって寝泊まりするのですか？

田中 そもそも一般的なキャニオニングは、日帰りで行うことが多いんです。でも、深くて険しい渓谷では、それができない。だから、野営道具や食料を持ち歩かなければなりません。

いざ、寝ようと平らな場所を探すけれど、入ってみたらまったくないことも多いんです。台湾のチャーカンシー渓谷では、夕方になってきて「もうそろそろ寝る場所を探さないといけないな」と思って周りを見渡しても、崖だらけで平らなところがない。

すると、両側の壁の間に丸い大きな石が挟まっている場所があったんです。下は渓谷の川が流れていて、空中に石が挟まっているような状態。落石があるかも知れませんでしたが、「もう寝られるところはそこしかない」ということで、その壁に挟まった石の上によじ登って寝ました。

冒険好きのきっかけは『コナン』や川口浩探検隊シリーズ

――そもそもなぜ田中さんはそこまでして探検に向かうのでしょうか。子どもの頃から冒険好きだったのですか？

田中 子どもの時から、外で遊ぶのが好きでした。幼い頃からアニメの『未来少年コナン』が好きでした。小学校低学年くらいになった時に『水曜スペシャル』（川口浩探検隊シリーズなど）っていうテレビ番組を観ていて。「探検もの」の番組が大好きでした。

――テレビ朝日系列の『水曜スペシャル』。夕飯時に放映されていたバラエティ番組ですね。

田中 大人になってから観ればいわゆる台本のある番組なんですけど、まるでドキュメンタリーのような作りで、大人が大真面目にやっているから、子どもの僕には本当にやっているように見えて、テレビの前で夢中になって観ていました。

淡路島の川や鍾乳洞の近くで過ごした子ども時代

――ご出身は兵庫県の淡路島とのことですが、ご自身でも子どもの頃から探検めいたことをされていたんですか？

田中 小さな島ですから大きな探検はできなかったけど、小学校の高学年ぐらいの時に、友達と一緒に2時間ぐらい歩いて行ったのかな。家の近くに大きな川が流れていて、「この川は一体どこから流れてきているのかな？」と気になって、上流へ遡って、湧き出し口を探しに行ったことがありました。

チョロチョロっと湧き出している場所に辿り着いた時は、「見つけたぞ！」って、すごく達成感がありました。

――まさに探検家の第一歩ですね。

田中 他にも、島に一箇所だけ鍾乳洞があったんです。島の北端だったので、友達と自転車でよく行きました。小さな洞窟でしたが、入ってみたら、コウモリもいて。親には内緒で、そんなことばっかりして遊んでいました。

写真提供＝田中彰さん

〈「木の上で1ヶ月半も生活し、腕がオランウータンのようになった」難関私大に入学→熱帯雨林でサバイバル生活…世界的渓谷探検家（53）の“野生すぎる学生時代”〉へ続く

（池田 アユリ）