〈「木の上で1ヶ月半も生活し、腕がオランウータンのようになった」難関私大に入学→熱帯雨林でサバイバル生活…世界的渓谷探検家（53）の“野生すぎる学生時代”〉から続く

ロープを頼りに身ひとつで滝を下ったり、崖を登ったりするキャニオニングの技術を駆使し、世界中の渓谷を探検し続けている男性がいる。高知県大豊町に拠点を置く、渓谷探検家の田中彰さん（53）。

【衝撃画像】断崖絶壁すぎて人が入れるとは思えない…「落石がドドドッと降ってきた」ヒマラヤ奥地の秘境“悪魔の谷”を写真で見る（画像多数）

2022年から2023年にかけて、ヒマラヤ奥地の“悪魔の谷”といわれる「セティ・ゴルジュ」に挑み、人類で初めて降り立った。その功績が評価され、2024年2月には、自然を舞台に活躍した探検家らに贈られる権威ある賞「植村直己冒険賞」を大西良治氏とともに受賞した。

大学探検部での規格外のサバイバル生活を経て、キャニオニングの国際認定インストラクターとなった彼は、やがて世界中の巨大渓谷へと挑むようになる。探検家としての集大成ともいえる「セティ・ゴルジュ」踏破の裏側などをたっぷり語ってもらった。（全4回の3回目／4回目につづく）



渓谷探検家・田中彰さん（写真＝本人提供、以下同）

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卒業後は高知県で川下りのガイドに

――大学を卒業されたあと、そのまま就職をされなかったそうですね。

田中彰さん（以下、田中） 探検部の他の連中は、部活と割り切ってスパッと普通に就職していきました。でも僕は、あれだけ必死でトレーニングして、現地で探検をしてきたのに、それを全部ほっぽり出して違う仕事をするのがもったいなかった。まだ全然やり足りないという思いがあったんです。

でも当時の日本企業は、仕事を数ヶ月休んで海外遠征に行くなんて許される環境じゃなかった。どうしようかなと思っていた時、たまたまアウトドア雑誌の後ろの求人広告で「川下りのガイド募集」を見つけたんです。

川下り（ラフティング）なら冬はシーズンオフで丸ごと休めるから、探検に行けるぞと。それで、高知県に移り住んで、日本で一番の激流と言われる四国の吉野川で、アルバイトのラフティングガイドになりました。

――吉野川のガイドの仕事は、いかがでしたか？

田中 ガイドの仕事は想像以上に難しくて、いきなりボートが転覆して激流に揉まれたり。「こんなところでお客さんを安全に川下りさせるの！？」と驚きました。

でも、マダガスカルのように道がない場所では、川が一番確実な移動手段になる。「ここで激流を読むテクニックを学ぶことは探検の役に立つはずだ」と思って打ち込みました。

ラフティングガイドの経験から出会った“キャニオニング”

――このラフティングガイドの経験が、のちのキャニオニングへ繋がっていくわけですね。

田中 そうです。30歳の頃、日本に住んでいるニュージーランド人から「キャニオニングという新しいアクティビティでビジネスをしたいから、コース開拓を手伝ってくれ」と誘われたのが、運命の出会いでした。

――初めてのキャニオニングはいかがでしたか？

田中 一番最初に行ったのが四国の80メートルぐらいある滝で、途中の10メートル以上の段差を、身ひとつでバーンって滑り台みたいに滑り落ちて、滝壺にドボーン！って飛び込んだんです。10メートル以上あっても、滝壺の泡がクッションになるから痛くないんですよ。「こんな遊び方あるんか！？」ってものすごい衝撃を受けました。

“キャニオニング”は未知の険しい地形に入っていく最強手段

――沢登り（渓流を下流から上流へ登る、日本特有の登山スタイル）とは違ったのでしょうか。

田中 沢登りは日本で古い歴史があって、僕も学生時代に経験していました。でも、キャニオニングには、沢登りの達人が手も足もでないような地形にも入って行けるポテンシャルの高さを感じたんです。

「上から下に下る」から、とっかかりが無くてもロープで降りたり飛び込んだりすれば、一瞬で下れちゃう。未知の険しい地形に入っていくためには、最強の手段だと気づきました。

――その後、アジア人初の国際キャニオニング協会認定インストラクターの資格を得られました。その頃に、「キャニオニングで、世界を探検しよう」と決意されたのですね。

田中 日本の渓谷は沢登りでほぼ行き尽くされてしまっています。でも、キャニオニングの技術があれば、世界中の誰も行ったことがない未踏の巨大な峡谷（幅が狭く両側の崖が高い渓谷）へ入っていくことができる。

ガイドとして生き残っていくためには、トップを目指さなければと思っていました。それで、せっかくならその技術を使って、未知で未踏の渓谷へ行こうと思うようになって。そこから、僕の海外の未知の渓谷への挑戦が本格的に始まって、気がついたら今のようになっていました。

Googleアースで見つけた、ヒマラヤの“人類未踏の空白地帯”

――世界最大の渓谷と言われるヒマラヤの「セティ・ゴルジュ」へ挑むきっかけは何だったのでしょうか。

田中 2019年頃のことです。キャニオニングは日本ではまだまだ浸透していないけれど、海外ではメジャーな遊びです。だから、僕がキャニオニングで世界各国に出かけるようになると、海外の知り合いが増えて、「俺の国にすごいとこあるよ、来ないか」って情報が入るようになるんです。その中の1つが、ネパールでした。

――ネパールと言えば、地球上でもっとも標高の高いヒマラヤ山脈がありますね。

田中 そうです。「ヒマラヤならすごい渓谷があるやろな」と思って、Googleアースで周辺の山をスクロールして見ていったんですよ。そしたら、7500メートル級の山々にぐるっと囲まれたとてつもなく大きな山の中に、見つけちゃったんです……。鉛筆で引いたみたいな細い線にしか見えない渓谷を。

――偶然に、ですか？

田中 そう。いくら拡大しても線のままということは、幅が10メートルとかそれぐらいしかないわけです。「これはすごいもんを見つけたぞ！」と思って調べてみたら、誰も入ったことがない人類未踏の空白地帯だと分かりました。

それで、キャニオニングを始めてから知り合い、海外遠征ではいつも一緒に出掛ける沢登りの第一人者・大西良治さんと、2022年に2人で行くことになりました。

――ヒマラヤの奥地、しかも誰も入ったことがない巨大渓谷となると、遠征の規模や費用も莫大なものになりそうです。

田中 現地にはヘリコプターでしか行きようがなく、渓谷に辿り着くまでにものすごいお金がかかりそうだった。だから、僕たちが渓谷の中で自分たちで撮った映像素材をテレビ番組に提供して遠征費の足しにしたりして、なんとか資金を工面して実現できたんです。

深さ400メートル以上の絶壁も…過酷なセティ・ゴルジュの内部

――実際のセティ・ゴルジュの内部はどれほど過酷だったのでしょうか。

田中 2022年の1回目は偵察で、準備期間を経て2回目に行ったのは翌年の2月でした。現地では、1ヶ月ちょっと山に入りっぱなしでした。

とにかくスケールが大きくて、高いところだと深さが400メートル以上あるんです。底が見えない絶壁で谷底に降りるのにも労力がかかりました。

一番危なかったのは、やはり落石です。セティ・ゴルジュの探検の間、ずっと天気が悪かったんですが、ある日天気が良くなって太陽が出たんです。そしたら、前日に降った雪が溶けて、大量の雪解け水と石が両側の壁からバーッと流れ込んできた。

その水の流れに乗って、石が雨あられのようにドドドッと降ってきたんです。たまたま崖がオーバーハング（ひさし状にでっぱっている地形）になっていて、身を隠せるくぼみがあったので、そこに慌てて逃げ込んで落石が落ち着くのを待ちました。あれは本当に危なかったです。

絶対に穴を開けてはいけないドライスーツ

――水温も相当低いのではないですか。

田中 水温は3度とか、ほぼ0度に近いですね。ただ、外の気温がマイナス20度だとしても、渓谷の中は閉じた空間で、一番下に流れている0度の水に空気が温められるので、渓谷内の気温は大して下がらないんです。

もちろん普通の服なら凍死しますけど、僕らはドライスーツを着ていきます。ドライスーツはウエットスーツと違って、手首や首に密着するゴムがついていて、中に水が一切入らないようになっているカッパのようなものです。

ただ、中にフリースを着て防寒してはいるものの、もし岩に引っ掛けてちっちゃな穴でも開いたら、0度の水が中に入ってきて命に関わります。だから絶対に穴を開けないように慎重に進まないといけません。

石灰岩の強アルカリで手の皮膚がボロボロに…

――セティ・ゴルジュでは手の皮膚がボロボロになったとお聞きしました。

田中 セティ・ゴルジュの岩は石灰岩です。石灰岩って、コンクリートと一緒で強アルカリ性なんです。僕らは岩を触る指先の感覚を残しておきたかったので、グローブの指先だけを切って露出させていました。

指先の血行さえ保たれていれば凍傷にはならない。でも、終わった後になって手がアルカリでボロボロに荒れてしまって、治るのに3週間はかかりました。自然の渓谷でそこまで強いアルカリになるとは思っていなかったので驚きました。

写真提供＝田中彰さん

〈「これを見られたなら、死んでええわ」ヒマラヤ奥地の秘境“悪魔の谷”で見た“地上では見られない景色”…なぜ世界的渓谷探検家（53）は命がけの探検を続けるのか？〉へ続く

（池田 アユリ）