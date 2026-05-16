〈「落石がドドドッと降ってきた」ヒマラヤ奥地の秘境“悪魔の谷”に人類で初めて降り立った…『情熱大陸』出演の渓谷探検家（53）が明かす、偉業達成の過酷な裏側〉から続く

ロープを頼りに身ひとつで滝を下ったり、崖を登ったりするキャニオニングの技術を駆使し、世界中の渓谷を探検し続けている男性がいる。高知県大豊町に拠点を置く、渓谷探検家の田中彰さん（53）だ

【衝撃画像】「これを見られたなら、死んでええわ」ヒマラヤ奥地の秘境“悪魔の谷”で見た“地上では見られない景色”を写真で見る（画像多数）

2022年から2023年にかけて、ヒマラヤ奥地の“悪魔の谷”といわれる「セティ・ゴルジュ」に挑み、人類で初めて降り立った。その功績が評価され、2024年2月には、自然を舞台に活躍した探検家らに贈られる権威ある賞「植村直己冒険賞」を大西良治氏とともに受賞した。

常に死と隣り合わせの環境に身を置く田中さんの死生観や、「植村直己冒険賞」を受賞した時の心境、洞窟探検家のパートナーとの結婚生活などについて、語ってもらった。（全4回の4回目／1回目から読む）



渓谷探検家・田中彰さん（写真＝本人提供、以下同）

◆◆◆

淡々と目の前の状況に対処していけば、怖くなる理由は減る

――常に死と隣り合わせの過酷な環境に対して、怖さはないんですか？

田中彰さん（以下、田中） 先が見えていないんで絶対的な自信みたいなのはないんですけど、自分が今まで培ってきたテクニックや知識で「こういう時にはこうしたらいい」みたいに対処する方法が分かっている時は、淡々と目の前の状況に対処していけばいいだけなんです。対処法がわかっていれば、怖くなる理由は少ないです。

――探検に向けて、用意周到に準備されるんですか？

田中 そりゃそうですよ。何の準備もなく行ったら確実に失敗しますからね。基本的にはもう準備、準備、準備して。石橋を叩いて渡るぐらいの感じですよ。

探検家の中にはリスクを取る人もいますが、それは極端な話、サイコロを振ったりロシアンルーレットをやっているようなものなんです。数をこなせばいつかは失敗する時が来る。

そうは見えないかもしれないけど、僕は死ぬ気はないので、できる限り確実な方法を取ります。リスクはなくしていきたいんです。

大西さんは「行こう」って言うし、僕は「帰ろう」って言うし…

――命がかかっているからこそ、リスクを取らない判断が大事なんですね。

田中 ええ。「ここから先は引き返せない」っていうポイントに来た時に突っ込むか、「危ないから帰ろうか」っていう判断が大事です。そこで欲を出してたら生き残れないですね。

実は、一緒にセティ・ゴルジュに行った大西さんは、どちらかと言うとリスクを取ってでも行く人なんです。彼は「行こう」って言うし、僕は「帰ろう」って言うし。だから、しょっちゅう喧嘩するわけです（笑）。

でも、どっちも主観が入ってバイアスがかかっているから、違う人と違う意見を戦わせることでよりニュートラルな見方ができる。仲良しこよしで意見を押し殺していたら命に関わることなんで、そこは妥協できないですね。

原点となった探検家・関野氏が「植村直己冒険賞」審査委員に

――セティ・ゴルジュ踏破の功績で、権威ある「植村直己冒険賞」を受賞されました。

田中 この界隈ではものすごくステータスのある賞なので、素直にありがたいし名誉なことだと思っています。僕らは競技をやっているわけじゃなく、ただ自分が行きたいから自己満足で行っているだけなので、人から評価されることってまずないですから。

それに、格別の思いがあったんです。僕が高校生の時、探検に憧れるきっかけになったテレビ番組のナビゲーターだった、探検家の関野吉晴さんが、なんと植村直己冒険賞の審査委員だったんです！

僕の生き方を導いてくれた人が、僕の冒険を評価してくれた……。これはものすごく感慨深いものがありました。

――この探検は、地質学的な発見にもつながったと聞いています。

田中 地形が険しすぎて、これまで地質調査がちゃんと入ったことがなかった場所でした。僕たちの探検がきっかけになって地質学者の方がベースキャンプまで来られて、今まで「こういう理由でできた」と言われていた定説が、実は違う理由でできていたことが判明したんです。

僕らが入ったことで全貌が分かり、地形の把握や科学的な発見に貢献できた。珍しく世間の役に立つことができたのも嬉しかったですね。

洞窟探検家の田中佳代さんに「お嫁さんにしてください」と言われ…

――探検への思いを伺ってきましたが、プライベートでは1年前に洞窟探検家である田中佳代さんとご結婚されました。常に死と隣り合わせの環境で、ご結婚にはどのような思いがあったのでしょうか。

田中 僕はそれなりに危ないことをしているので、一生結婚する気はなかったんです。でも、彼女と一緒にいて、結婚したいと思いました。

彼女と出会ったのは、2022年の夏でした。洞窟探検家の吉田勝次さんの弟子である彼女が、キャニオニングを習うために、高知の僕の自宅（現在、2人が営む民宿）まで来てくれたんです。

実は彼女、初めて会ったその日のうちに「お嫁さんにしてください」っていきなり言ってきたんですよ（笑）。

後日、彼女にその時のことを聞いてみたら、「ただお付き合いしているだけの他人だったら、あなたが大怪我したり死んじゃったりした時に私は関われない。入籍してきちっと身内として、家族として接していきたいし、何かあった時の覚悟はしているよ」と。器の大きな人ですよね。

セティ・ゴルジュへ行く直前にプロポーズ

――セティ・ゴルジュへの出発前にプロポーズされたそうですね。

田中 はい。セティ・ゴルジュに行く前、今回はすごくリスキーな探検だと思ったから、「このまま死んじゃうかもしれないな」と思ったんです。この宙ぶらりんのままお別れになるのはダメだと思って。ちゃんと今言っておかないと、二度と言えないかもしれないと思ったので、プロポーズしました。

これまでも遠征に出かける前には、大家さんに後の片付けをお願いしたり、探検の道具を若い子に「俺が死んだらこれ全部あげるから」と手配したり、身辺整理は必ずしてから行きます。やりたいことや言うべきことは後回しにしない。今やれることはやっておく、というのは常に心がけていますね。

でも妻にプロポーズした時は、さすがに「これ、死亡フラグじゃない？」と思われそうで、不安でしたけど（笑）。

世界の情勢に翻弄される冒険

――今年で54歳になられますが、肉体的な変化やこれからの目標について教えてください。

田中 自分ではあまり自覚がないんですが、高いところから飛び込んだりする時の空間把握力や動体視力、反射神経は確実に落ちてきていると思います。経験で補える部分も大きいですが、本当に極限的な渓谷に行けるのはもう長くないだろうなとは思っています。

本当は今年6月にイランの険しい渓谷へ行く予定で現地のキャニオニング仲間とも連絡を取っていたんですが、政治状況の影響で行けなくなってしまいました。

昔もコンゴに行く予定が、内戦により中止になりました。探検は世界の情勢にものすごく翻弄されるんです。

今後の目標は、まだ誰にも知られずに隠れているすごい渓谷を見つけ出して、一番乗りすることです。地球にはまだまだ「こんなものが自然によって作られるのか！」と驚くような場所が残っています。未踏の渓谷がある限り、冒険は終わらないですね。

「もうこれを見られたから死んでもいい」という絶景を見たい

――相当な労力の準備と、過酷な思いをされてきました。それでもなお、渓谷に挑み続けるのはなぜでしょうか。

田中 うーん。やっぱり“絶景”があるからです。例えば、セティ・ゴルジュは南北方向に流れている渓谷なんですが、1日にほんの一瞬だけ、太陽の光が何百メートルも深い谷の底まで真っ直ぐに差す時間があるんです。

するとね、ものすごい水量の水しぶきが立っているところに太陽の光が差し込んで、虹がかかる。水しぶきが黄金色に光り輝くんです。

それはもう、すんごい綺麗ですよ。地上では絶対に見られない景色です。そういう瞬間には、「もうこれを見られたなら、死んでええわ」って思うんです。でも、帰ってきてしばらくしたら、「世界のどこかにあれ以上の景色があるかも知れない。だからまた行きたい」ってなるんですけどね。

写真提供＝田中彰さん

（池田 アユリ）