『土曜はナニする!?』番組内でオリジナルアニメ放送決定 MC山里亮太、土ナニファミリー「アンガールズ田中さんの赤ちゃんにも見てほしい」【コメントあり】
カンテレ・フジテレビ系全国ネット『土曜はナニする!?』（毎週土曜 前8：30）は7月4日から、“パンの赤ちゃん”たちの日常ときどき大冒険を描いたオリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』を、番組内でレギュラー放送する。きょう15日に発表された。
【写真】すっかり朝の顔になった宇賀なつみ＆山里亮太
企画・制作は、キャラクターや映画、展覧会など、さまざまなエンタメを手がけるCHOCOLATE Inc.。本作は、2024年12月にSNSで公開された同名アニメーションの世界観を引き継ぎつつ、日本を代表するアニメーションスタジオ・ドワーフスタジオにより、新たに“コマ撮り”のアニメーションとして生まれ変わった新シリーズ。テレビ放送に合わせて書き下ろされた完全オリジナルエピソードを通じて、より立体的で愛らしい“パンの赤ちゃん”たちの日常を描く。
【あらすじ】
人が寝静まった深夜のパン屋。
冷蔵庫で静かに寝かされている、パンの生地、通称「パンの赤ちゃん」。
実は、こっそり起きて集まり、おしゃべりしたり、掃除したり、喧嘩したり。
または、日中、屋根で日向ぼっこをしています。
まだ焼かれる前の「生地」だからこそ、変化でき、無限の可能性がある。
無知で、臆病で、時に勇敢なパンの赤ちゃんによる日常の大冒険です。
【コメント】
■『土曜はナニする！？』 MC・山里亮太（南海キャンディーズ）
パンの赤ちゃんという可愛すぎる共演者にワクワクしております。
土ナニファミリーのアンガールズ田中さんの赤ちゃんにも見てほしいです。
■『パンの赤ちゃん』 監督・市川晴華氏（CHOCOLATE Inc.）
『パンの赤ちゃん』脚本・監督の市川晴華です。2年前に発表した短編『パンの赤ちゃん』が新章を迎えます！なにやらパン屋が繁盛し、厨房が大きくなりました。景気がいいです。そこで、新たに生まれた『クリームパンの赤ちゃん』たちが今回の主役です。キャラが“濃く"なって、形も進化しています。（髪の毛のようなツノがあるクリームパンも..？）
キャラクター発表まで、もうしばしお待ちください。
今回、ドワーフスタジオさんのご協力のもと、コマ撮りアニメーションになりました。コマ撮り好きとしては感無量です。人形制作・アニメーターのみなさんの感動的な技術力で、パンたちに素敵な命が吹き込まれました。3ヶ月にものぼる撮影期間は、愛らしいパンたちと過ごす、かけがえのない時間になりました。赤ちゃんたちは、無知で無垢で、そのかわり恐れがなく、突拍子もないアイデアがあります。彼らのちょっぴり冒険の成長ものがたりを、楽しんでご覧いただけたらうれしいです。
■ドワーフスタジオ（AOI Pro.） 原田脩平氏
「パンの赤ちゃん」というタイトルからして、もう可愛らしいです。
今回は「CGアニメーションから、実体と制限のあるコマ撮りへ」という変化の中で、何が表現できるかを模索しました。
普段は布で「もふもふ」の人形を作っていますが、今作ではアニメーターと共にパン生地の「もにょもにょ」とした質感と動きを追求しています。
ぜひ、その「もにょもにょ」とした可愛いやり取りを楽しんでいただけたら幸いです。
【写真】すっかり朝の顔になった宇賀なつみ＆山里亮太
企画・制作は、キャラクターや映画、展覧会など、さまざまなエンタメを手がけるCHOCOLATE Inc.。本作は、2024年12月にSNSで公開された同名アニメーションの世界観を引き継ぎつつ、日本を代表するアニメーションスタジオ・ドワーフスタジオにより、新たに“コマ撮り”のアニメーションとして生まれ変わった新シリーズ。テレビ放送に合わせて書き下ろされた完全オリジナルエピソードを通じて、より立体的で愛らしい“パンの赤ちゃん”たちの日常を描く。
人が寝静まった深夜のパン屋。
冷蔵庫で静かに寝かされている、パンの生地、通称「パンの赤ちゃん」。
実は、こっそり起きて集まり、おしゃべりしたり、掃除したり、喧嘩したり。
または、日中、屋根で日向ぼっこをしています。
まだ焼かれる前の「生地」だからこそ、変化でき、無限の可能性がある。
無知で、臆病で、時に勇敢なパンの赤ちゃんによる日常の大冒険です。
【コメント】
■『土曜はナニする！？』 MC・山里亮太（南海キャンディーズ）
パンの赤ちゃんという可愛すぎる共演者にワクワクしております。
土ナニファミリーのアンガールズ田中さんの赤ちゃんにも見てほしいです。
■『パンの赤ちゃん』 監督・市川晴華氏（CHOCOLATE Inc.）
『パンの赤ちゃん』脚本・監督の市川晴華です。2年前に発表した短編『パンの赤ちゃん』が新章を迎えます！なにやらパン屋が繁盛し、厨房が大きくなりました。景気がいいです。そこで、新たに生まれた『クリームパンの赤ちゃん』たちが今回の主役です。キャラが“濃く"なって、形も進化しています。（髪の毛のようなツノがあるクリームパンも..？）
キャラクター発表まで、もうしばしお待ちください。
今回、ドワーフスタジオさんのご協力のもと、コマ撮りアニメーションになりました。コマ撮り好きとしては感無量です。人形制作・アニメーターのみなさんの感動的な技術力で、パンたちに素敵な命が吹き込まれました。3ヶ月にものぼる撮影期間は、愛らしいパンたちと過ごす、かけがえのない時間になりました。赤ちゃんたちは、無知で無垢で、そのかわり恐れがなく、突拍子もないアイデアがあります。彼らのちょっぴり冒険の成長ものがたりを、楽しんでご覧いただけたらうれしいです。
■ドワーフスタジオ（AOI Pro.） 原田脩平氏
「パンの赤ちゃん」というタイトルからして、もう可愛らしいです。
今回は「CGアニメーションから、実体と制限のあるコマ撮りへ」という変化の中で、何が表現できるかを模索しました。
普段は布で「もふもふ」の人形を作っていますが、今作ではアニメーターと共にパン生地の「もにょもにょ」とした質感と動きを追求しています。
ぜひ、その「もにょもにょ」とした可愛いやり取りを楽しんでいただけたら幸いです。