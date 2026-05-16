〈「滝の中でドーンと水底に沈み、息ができない」危険すぎる渓谷で“溺死寸前”…『情熱大陸』出演の世界的渓谷探検家（53）が語る“死を覚悟した瞬間”〉から続く

ロープを頼りに身ひとつで滝を下ったり、崖を登ったりするキャニオニングの技術を駆使し、世界中の渓谷を探検し続けている男性がいる。高知県大豊町に拠点を置く、渓谷探検家の田中彰さん（53）だ。

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2022年から2023年にかけて、ヒマラヤ奥地の“悪魔の谷”といわれる「セティ・ゴルジュ」に挑み、人類で初めて降り立った。その功績が評価され、2024年2月には、自然を舞台に活躍した探検家らに贈られる権威ある賞「植村直己冒険賞」を大西良治氏とともに受賞した。

関西大学に入学し、迷わず探検部の門を叩いた田中さんは、そこから規格外の冒険にのめり込んでいく。学生時代のぶっ飛んだサバイバル生活を田中さんに振り返ってもらった。（全4回の2回目／3回目につづく）



渓谷探検家・田中彰さん（写真＝本人提供、以下同）

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「大学に行ったら探検部に入ろう」と決意

――中高時代を経て、関西大学の探検部に入部されたきっかけは？

田中彰さん（以下、田中） 高校生ぐらいの時に、テレビのニュース番組の特集で、南米のギアナ高地の景色を見たんです。何百メートルもある絶壁から滝がドーンと何本も落ちているようなすごい場所で……。

「世の中にこんなすごいとこがあるんか、自分も行ってみたい！」とものすごいインパクトを受けました。その時のナビゲーターが、関野吉晴さんという探検家だったんです。その番組で初めて知って「すごい人だ！」と思って、速攻で関野さんの本を買いました。

経歴を見たら、大学に入って自ら探検部というものを創設して、部活として世界を探検していたと書いてあった。「そんなのがあるんだ！」と思って調べたら、大概の大学に探検部があることがわかって。「じゃあ俺も大学に行ったら探検部に入ろう」と決めていたんです。だから、関西大学に入学したその日に、探検部の門を叩きました。

――入学式当日に！ 関西大学の探検部はどんなところでしたか？

田中 すごく面白かったです。想像していた通りで。探検部って「これをしないといけない」という縛りが全くないんです。例えば、山岳部なら山に登ると決まっていますが、僕らは「未知を解き明かす」とか「誰も行ってないところに行く」ためであれば何をしてもいい。

ある先輩は1年間休学してアラスカのユーコン川を源流から海まで3ヶ月かけて下ったり、僕の同期は中国のタクラマカン砂漠をラクダのキャラバンを組んで横断したり。みんな、部活の枠に収まらないような活動をしていました。

「山でも川でも崖でも、絶対曲がらない」ルールのトレーニング

――田中さんが一番最初に自分で計画した探検はどんなものだったのですか。

田中 一番最初はね、すごいくだらないですけど、（探検するための）トレーニングでした。まだ入部したてで自分が何をしたいか分からなかったんですけど、どこへでも行けるように体力とテクニックは磨いておかないといけない。そこで一番最初に思いついたのが「直進行軍（ちょくしんこうぐん）」というトレーニングです。

――直進行軍……？

田中 フェリーで四国の川之江市（現・愛媛県四国中央市）に着いて、そこから真南の高知市までひたすら歩くんです。ルールは、絶対に曲がらないで進むこと。山があろうが、川があろうが、崖があろうが絶対曲がらない。崖があったらよじ登るか降りる、川があったら泳いで渡る。地形を無視して進むわけです。

――ストイックすぎますね。なぜ四国を選んだんですか？

田中 直線のルート上に町がないからです。町の中を他人の家とかを無視して直進していくわけにはいかないから、海から海へのキリのいいところで、途中に何もないところを国土地理院の地図で探したら、たまたま四国になったんです。

実はこれ、当時『週刊少年ジャンプ』で連載していた『魁!!男塾（さきがけおとこじゅく）』っていう漫画の中でそういう訓練があって。「これを本当にやったら、いいトレーニングになるな」と思って、部活の仲間を募って4人でやりました。

トゲのあるイバラ野中を突き進み…

――実際に『男塾』のトレーニングをやってみて、いかがでしたか。

田中 いや、めちゃくちゃ大変でした。四国の山って林業が盛んで人の手が入っているから、伐採した後にほったらかしにされた場所は、とんでもない藪（やぶ）になるんです。トゲのあるイバラが生えてツルが絡まって、もうジャングルみたいになる。

そこを曲がらずに進むから、服が破れたり、ちぎれたりして、スタート時は長袖・長ズボンだったのに、高知に着いた時は半袖・半ズボンみたいにボロボロになってました。

途中で買い物もしないというルールだったので、10日分の食料を全部背負っていくから荷物もすごく重い。

途中、春だったんで、生えたてのタケノコを採って食べたんですけど、20歳そこそこの若造だから、アク抜きを知らなくて（笑）。「なんか、味が変だな」と思いながらも腹が減ってるからいっぱい食べちゃって、後で気持ち悪くなっちゃって、参加したメンバーも僕もテントで寝込んじゃいました。

――サバイバル生活ですね。

田中 でも、最後に海に着いた時は「やったぞ！」ってものすごく達成感がありましたね。

マダガスカルで「木の上を移動する」という挑戦へ

――その後、大学3年生の時にアフリカのマダガスカルへ向かったそうですね。

田中 同期の仲間4人で「日本人が一番行ってない国はどこや？」と調べてマダガスカルに行くと決めました。でも現地で何をするか決めていなくて。

ある時、『ナショナル ジオグラフィック』という雑誌で、木の上に登ってキャノピー（樹木の枝や葉が密生し、森の上部を屋根のように覆っている部分）の生態調査をしている記事を見たんです。その時にふと、「熱帯雨林の木の上を、地面みたいに見立てて移動したら面白いんじゃないか？」と思いつきました。

思い立ったその足で、実際に木登り調査をしていた京都大学の先生に相談しに行ったら、探検部OBでした。その先生は親身に話を聞いてくれて、こう言われたんです。「木の上を自由に移動することは、月に行くより難しいよ。でも、チャレンジしてみたら？」と。

「宇宙に行ける時代に、人間はまだ木の上を自由に移動できないのか。それはすごい！」と思って、挑戦することにしました。

出発前のトレーニングは「洞窟の縦穴」と「キャンパスの木の上」で

――木の上での生活に向けて、どんな特訓をしたのですか。

田中 熱帯雨林の巨木は数十メートルもの高さがあります。とても手だけでは登れないから、ロープをかけて登る技術が必要です。ただ、日本にはそんな巨大な木はないので、洞窟の縦穴でロープの昇り降りの練習をしました。

京大の先生から「木の上で1ヶ月生活して、1キロ移動できればどこまででも行ける」とも言われていたので、ひたすら木の上で移動しながら寝泊まりする練習もしました。

例えば、京都大学の研究用の森や、関西大学のキャンパス内にある大きなクスノキの上で1週間くらい生活したり。

当時は大学も僕らの要望に柔軟で、「探検部の活動の一環で、木の上で生活したいんです」って言ったら、すんなりOKしてくれました。数ヶ月後には「俺たちは木登りのスペシャリストだな！」と胸を張れるくらいの状態に仕上げてから、現地のガイドや植物学者も含めた7人のチームでマダガスカルへ向かいました。

真っ暗闇の中、周囲から唸るような獣の鳴き声で威嚇されて…

――いざマダガスカルの原生林へ。実際の樹上生活はどうでしたか。

田中 木に登った初日の夜は真っ暗闇の中で、周囲から唸るような獣の鳴き声で威嚇されたんですよ。恐る恐るライトで照らしてみたら、見た目は可愛いキツネザルでした。僕らを侵入者だと思って取り囲んで威嚇してきて……。でもだんだん慣れてきて、最後は僕らが寝ているところに来て、勝手に食料を開けて食べるぐらい友好的になっていました。

――1ヶ月半も木の上にいると、体に何か変化はありましたか？

田中 肉体的な変化で言うと、足が萎えてしまうんです。ずっとロープにぶら下がっていて、自分の足で地面を歩くことがないから。仲間と1週間交代で地上に降りた時は、まるで宇宙飛行士が地球に帰還した時みたいに、フラフラしてうまく歩けませんでした。逆に腕力ばかり使うので、オランウータンみたいに腕が発達しました（笑）。

保存食を大量に持ち込み「昼ご飯は、ほぼ毎食カロリーメイト」

――樹上生活中、トイレはどうしていたのですか。

田中 トイレは、ポータブルトイレみたいなものを持ち込んで、生分解性の袋に入れて後で地上に下ろして分解させていました。

――食事はどうされていたんでしょうか。1ヶ月半も食料を持たせるのは大変そうです。

田中 保存食を大量に持ち込みました。昼ご飯は、ほぼ毎食、カロリーメイトです。実は大塚製薬さんに援助をお願いして、フルーツ味を無償で提供してもらいました。

不思議なもので、毎日同じフルーツ味のカロリーメイトばかり食べていると、味覚がものすごく鋭敏になるんですよ。たまに焼き具合がちょっと違って、サクッと硬めに焼き上がっているやつがあるんです。それが僕らからしたら味のアクセントになって、「おお、当たりだ！」って分かるぐらいになっていましたね。

――味覚が敏感になるほど、野生化していたんですね。

田中 熱帯雨林の蒸し暑さや虫、トゲのある植物など不快なことだらけでしたけど、仲間と励まし合いながらやり遂げられて良かったです。

写真提供＝田中彰さん

〈「落石がドドドッと降ってきた」ヒマラヤ奥地の秘境“悪魔の谷”に人類で初めて降り立った…『情熱大陸』出演の渓谷探検家（53）が明かす、偉業達成の過酷な裏側〉へ続く

（池田 アユリ）