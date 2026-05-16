少子化や人手不足を背景に、売り手市場となっている、就職戦線。その一方で、“就職をしない”若者たちが存在する。

【映像】早稲田卒の女性が就職せず“空白の2年間”にやっていたこと（実際の映像）

日本トップクラスの学力を誇る東京大学や慶應大学でも、およそ10%が、進学や就職をしていない。いわゆる「高学歴ニート」だ。高学歴ニートは新しい生き方なのか。『ABEMA Prime』では当事者に話を聞いた。

■新卒1年で退職、釣りでの起業を目指す元早大生

早稲田大学を卒業後、新卒で大手保険会社に就職するも1年で退職した、こーちゃんさん（23）。再就職の意思について、「今は全く考えてなく、少しでも興味あることじゃないと会社ではずっと働けないというのを、この1年間で痛感した。昔から本当に好きだった釣りで、趣味を活かして仕事をしている人もいるので、自分もそういう風にできないかと頑張っているところだ」と語る。

自身の就職活動については、「早稲田大学は名前が知れているだけあって、周りはかなり優秀な人に囲まれていた。だが、自分が就活を始める頃には友だちの半分以上がいいところに就職しているという情報が伝わってきた。自分が就職活動を全然やっておらず、そこでかなり焦って始めたので、その時点ではやりたいことより、早く受かりたい気持ちが勝ってしまった。結果として1年後に痛い目を見た」と振り返った。

■「会社は悪の組織」から一転、ニートを経て大手IT企業へ

一方で、早稲田大学在学中に就職活動をせず、2年間のニート生活を経験したゆきめろさんは、当時の心境を「すごい幼稚な理由だが、会社は自分を縛り付ける悪の組織だと思っていた。それで本当に就活を無視していた」。

ニート期間中は、インフルエンサーやYouTuberとしての活動、カフェでのアルバイト、起業家への弟子入り、さらにはアフリカ渡航など、アクティブに過ごしていた。この期間について、「人生にとってはすごい必要であって、辛かった。あの暇は人を殺すと思った」と振り返る。

再び社会に戻る決意をした理由については、「早稲田の友人に会うたび、どんどん自分が社会の枠から外れていると思った。例えば、みんなが合コンに参加したり、結婚して子どもを背負っていったりするようになると、どんどん離れていくのが怖くなり、また社会に戻ろうと思って入社した」と明かす。

現在は大手IT企業に就職。働き始めた感想として、「悪の組織ではなかった。言いすぎだったと思うが、今は楽しい」と述べた。

■「高学歴ニートはアフリカへ行け」

こーちゃんさんは、今後の展望について、「今はお金がないので生活費がかなり苦しい。それで1回実家に帰ろうと思うが、その後は離島の方へ行く計画だ。正直、釣りのために離島移住する点が大きく、関東だと本当に魚が釣れない」と話す。

また、親の反応については、「最初は『辞めるなんて…』という気持ちが強かったようだが、実際に話してみると『あんたの人生なんだから好きにやりなさい』と言ってくれた。それがすごく心強く、釣りで頑張ってみようと思った」と明かした。

ゆきめろさんは、現状に悩む高学歴ニートへのアドバイスとして、「アフリカでは、車は窓が開いていても走っているし、ドアが壊れていても走っている。そういう人たちを見ると、自分も頑張らないとと思うし、人生はどうにかなると勇気がもらえるので、行ったほうがいい」と勧めた。

（『ABEMA Prime』より）