「ホワイトソックス−カブス」（１５日、シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手が１８打席連続ノーヒットを止める価値ある適時打を放った。

ホワイトソックス・村上宗隆との直接対決に、「５番・右翼」で先発。初回１死一塁の第１打席は、真ん中付近への１５４キロに手が出ずに見逃し三振。四回無死一塁も見逃し三振で、１８打席連続ノーヒットとなっていた。

それでも３−１の五回１死一、三塁の第３打席で外角低めの変化球を捉えて、１９打席ぶりの安打となる左前適時打を放った。

鈴木はＷＢＣ準々決勝で右膝を痛めて開幕から負傷者リストに入り、４月３日から傘下のマイナー戦５試合で調整して１０日からメジャーに復帰。４月下旬から状態を上げて、同２１日からの１２試合で２度の３安打を含む８度のマルチ安打を記録。５月４日には打率・３２１としていた。

しかし、そこから調子を落として同１０日・レンジャーズからは４試合１６打席連続無安打。その間は７三振を喫するなど状態を落としていた。

カブスは４４試合で２８勝１６敗でナ・リーグ中地区で首位を走る。好調なチームの勢いに乗って、鈴木自身も復調のきっかけにしたい一打となった。