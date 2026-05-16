“ぐっさん”山口智充、人生初のヘアに「ほんと気持ちいい」 大満足の仕上がりを公開
「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（56）が15日、自身のインスタグラムを更新。人生で初めてという新ヘアスタイルを公開した。
【写真】イメチェンした「ぐっさん」山口智充
投稿で「人生初のブリーチ＆カラーリング！」と、自身のショットを公開。「白髪染めはやってたけど 普段のアロハシャツ、デニム、オーバーオールとかにはこっちがいいのかなぁ、、なのと、白髪ボカシにもなるのかなぁ、、的理由で！」といきさつを説明した。
新ヘアについて「なんか軽やかになると、ほんと気持ちいい 天気もいいし わっかりやすい性格なんで」と笑顔の絵文字。「嬉しくて街を必要以上にぶ〜らぶら 『ぐっさん！』と声かけられてこれまた嬉しくてぶ〜らぶら 以前、ロン毛の時にも言いましたが、これもパーマはかけてなく、持ち前の天パ＆クシャクシャセットでバッチリです ほんとはこのフワフワの軽い感じでいったら、涼しげでいいのに、、やっぱり何日かしたら、これまたいつも通りジェルでバチっとアップして、カッチカチに固めたくなるのかなぁ〜」と、スタイリングも楽しんでいることをつづった。
【写真】イメチェンした「ぐっさん」山口智充
投稿で「人生初のブリーチ＆カラーリング！」と、自身のショットを公開。「白髪染めはやってたけど 普段のアロハシャツ、デニム、オーバーオールとかにはこっちがいいのかなぁ、、なのと、白髪ボカシにもなるのかなぁ、、的理由で！」といきさつを説明した。