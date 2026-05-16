＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館

【映像】まだ上がる！喝采集めた超美しい四股の所作

今場所5連勝と波に乗る若手力士が、土俵上で披露した驚異的な柔軟性とバランスに館内が大きく沸いた。 高々と上げられた足は、空中でピタリと静止。持ち前に美しい四股に、観客からは感嘆の拍手が送られたが、この美しい所作の裏側には意外な“秘話”が隠されていた。

話題の一幕は、前頭十一枚目・宇良（木瀬）と、初日から無傷の5連勝を続けている前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）の一番の直前だった。人気力士の宇良との対戦を前に、琴栄峰が土俵で四股を踏むと、その足の高さと滞空時間の長さに会場は喝采に包まれた。

この四股について、ABEMAで解説を務めた元関脇・琴勇輝の荒磯親方は、琴栄峰のこだわりを明かした。 親方によれば、部屋では「もうちょっと（足を高く上げたまま）止めろ」「もっと拍手をもらえ」と指導しているという。

実況の吉田賢アナウンサーが「（本人は）これはお見せする四股だと。稽古の四股とはちょっと違うと言っていますが、確かに稽古場であんな四股踏んでいたら怒られちゃいますよね」と言うと、親方は「実は逆なんですよね」と意外な事実を語り始めた。「稽古場のほうが、もっともっと時間をかけて、軸足にしっかりと体重を乗せる。分かりやすく言うと片足でスクワットをしているようなもの」と、見せるための四股以上に、稽古での四股がいかに過酷であるかをプロの視点で解説した。

肝心の取組は、立ち合いから激しく攻め合う展開となったが、最後は宇良が粘る琴栄峰を上手投げで下し、4勝目を挙げた。 一方の琴栄峰は、美しい四股で館内を魅了したものの、今場所初めての土をつけられ5勝1敗となった。（ABEMA／大相撲チャンネル）

