【レースと縁がありすぎる１頭】

５月17日（日）、東京競馬場で４歳以上牝馬によるＧ汽凜クトリアマイル（芝1600ｍ）が行なわれる。

今年は、昨年のＧ戯花賞（阪神・芝1600ｍ）とＧ欺華賞（京都・芝2000ｍ）を勝ったエンブロイダリー、Ｇ汽ークス（東京・芝2400ｍ）を勝ったカムニャック、さらに2024年のオークスと秋華賞を勝ったチェルヴィニアと、３頭のクラシックホースが出走する。前哨戦のＧ矯綽戚毒錬咫丙綽澄芝1600ｍ）を勝ったエンブロイダリーが中心になりそうだが、実力馬がそろった。

それでは、このレースを血統的視点から分析していこう。今回、筆者が気になる馬がマピュース（牝４歳、美浦・和田勇介厩舎）だ。



昨年の中京記念を制したマピュース photo by Sankei Visual





同馬はヴィクトリアマイルに縁のある血を多く持っている。まずは父マインドユアビスケッツ。同馬はダート・1200ｍのＧ汽疋丱ぅ粥璽襯妊鵐轡礇辧璽鵑鬘河覇した馬だが、産駒は芝、ダートの両方で活躍している。

地方交流Ｇ義監本２歳優駿（川崎・ダート1600ｍ）を勝ったデルマソトガケのほか、Ｇ携ヾ杁念（函館・芝2000ｍ）を勝ったホウオウビスケッツは、東京・芝2000ｍで行なわれたＧ掬傾直沺秋で８番人気ながら３着と好走している。父系を遡ると、四代父デピュティミニスターに辿り着くが、マピュースは祖母の父フレンチデピュティも経由してこの血を4.5×４でクロスしている。

デピュティミニスターの血を持つ馬は、東京の芝マイルＧ気鯑整佞箸靴討い襦ＧNHKマイルＣでは、クロフネ（父フレンチデピュティ）が勝った2001年から、アエロリット（父クロフネ）が勝った2017年までの17年で４勝。ヴィクトリアマイルでは直系の馬も勝利しており、2012年のホエールキャプチャ（父クロフネ）、2022年ソダシ（父クロフネ）の２頭が制している。

母の父シンボリクリスエスも、このレースの実績は十分だ。同じく母の父にこの血を持っている馬は、2023年の勝ち馬ソングラインや、2021年に10番人気から２着に入ったランブリングアレー、2021年に５番人気で３着に入ったマジックキャッスルなどがいる。また、2024年に14番人気から１着になったテンハッピーローズ（父エピファネイア）は、父の父がシンボリクリスエスだ。ちなみにテンハッピーローズが持つロベルトのクロスは、マピュースも保有している。

さらに見逃せないのが、曽祖母の父フジキセキ。同馬の産駒は、ヴィクトリアマイルを人気薄で制する例が多く、2007年にコイウタ（12番人気）、2008年にエイジアンウインズ（５番人気）、2015年、16年と連覇したストレイトガール（15年は５番人気、16年は７番人気）と４勝している。前述のテンハッピーローズとも共通点が多く、これほど"ヴィクトリアマイルの穴血統"がそろっている馬は珍しい。

マピュースは昨年のＧ恵羌記念（中京・芝1600ｍ）を１分32秒３の好時計で快勝。東京・芝1600ｍでも、２歳時に赤松賞を勝利し、昨年のＧ轡イーンＣは２着に入った。新潟の新馬戦を加え、３勝、２着１回と連対したのはすべて左回りの芝1600ｍのため、今回はベスト条件と言っていいだろう。

【対抗馬は同コースでも勝利経験あり】

もう１頭はアイサンサン（牝４歳、栗東・橋田宜長厩舎）を推す。

同馬は前述の2023年勝ち馬ソングラインと同じで、「父キズナ・母の父シンボリクリスエス」の配合。全姉アカイイトは、差し脚を武器にＧ汽┘螢競戰構王杯（阪神・芝2200ｍ）など芝1800〜2200ｍで５勝したが、アイサンサンは逃げ先行脚質を武器に芝1400〜1600ｍで５勝。全姉妹でこれほどタイプが異なることは少ない。

前走のＧ薫γ稜奸蔽羌・芝1400ｍ）は、12番人気と人気薄ながらの逃げきり。大外枠から前半３Ｆ33秒９、1000ｍ通過56秒９というペースは決して楽なものではなかった。昨秋には２勝クラスではあるが、東京・芝1600ｍの鷹巣山特別を２番手追走から１分32秒０の好タイムで押しきっており、コースと距離の実績も十分だ。

以上、今年のヴィクトリアマイルはマインドユアビスケッツ産駒マピュース、キズナ産駒アイサンサンと、母の父にシンボリクリスエスを持つ２頭に期待する。