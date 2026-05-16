ポケモン大集合「エコバッグ」付録でたよ！総柄デザイン＆2Lペットボトルが4本入るうれしい大容量♪

2026年5月15日（金）発売の雑誌『オレンジページ』6月2日号増刊に、ポケモンが大集合した「エコバッグ」が付録として登場！

（写真）ポケモン大集合！激かわ「エコバッグ」付録

今回は、実際に購入した筆者が、ポケモン「エコバッグ」のデザインやサイズ感、使い勝手などについて詳しくレビューします。

【オレンジページ付録】「ポケモンローカルActsエコバッグ＜typeA＞」徹底レビュー

2026年5月15日（金）発売の雑誌『オレンジページ』6月2日号増刊

素材・サイズ

素材：ポリエステル

サイズ：（約）高さ30（持ち手部分を除く）×幅44×マチ13.5cm

ポケット収納時のサイズ：（約）直径12.5cm（カラビナを除く）

持ち手の長さ：（約）55cm

推しポケモンが大集合！やさしい雰囲気の総柄デザインが魅力

「ポケモンローカルActs」で12道県を代表する“推しポケモン”がプリントされた、オリジナルデザインのエコバッグです。

今回のエコバッグに登場しているのは、以下の12道県の推しポケモンたちです。

北海道：ロコン＆アローラロコン

岩手県：イシツブテ

宮城県：ラプラス

福島県：ラッキー

鳥取県：サンド＆アローラサンド

香川県：ヤドン

宮崎県：ナッシー

高知県：ヌオー

福井県：カイリュー

三重県：ミジュマル

長崎県：デンリュウ

沖縄県：ガーディ

本体カラーはホワイトで、ネイビーの縁取りがほどよいアクセントに。実写の着ぐるみのような、ほんわかやわらかいタッチで描かれたポケモンたちの総柄がとっても魅力的です。

にぎやかな総柄でありながら、やさしい雰囲気にまとまっているので、ポケモンデザインでも大人が持ちやすい印象でした。

胸熱！モンスターボール型のポケットに収納できる仕様

フロントに付いたモンスターボール型のポケットに収納できる仕様。

“モンスターボールに収納できる”というだけで、幼い頃からポケモンに親しんできた世代としては胸が熱くなるポイント。さらに、このモンスターボールにはカラビナ付きで、バッグにチャームのように付けて持ち歩けるのも魅力です。

モンスターボールをバッグに付けて持ち歩けるなんて、子どもの頃の夢が叶ったような気分になれちゃいますよね♪

大容量で実用性も◎ 旅行のサブバッグにも便利

2Lペットボトルが4本収納できる大容量サイズ

ほつれにくく破れにくいリップストップ生地を使用しているので、見た目のかわいさだけでなく、丈夫さもしっかり備わっているのがうれしいポイント！

サイズ感は、スーパーの大サイズのレジ袋に近い大きさ。実際に試してみたところ、2Lペットボトルは4本収納できる大容量サイズでした。

マチがしっかりあるので、かさばる箱菓子や着替えもすっぽり入ります。お買い物用としてはもちろん、旅行時のサブバッグとして使うのにもぴったり！

スーツケースの上にも安定して置きやすいサイズ感なので、移動中もスマートに持ち運べそうでした。

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なお、同日発売のセブン-イレブン・セブンネットショッピング限定の『オレンジページ』6月3日号増刊にはデザイン違いのエコバッグがついてきます。

ポケモンファンの方は、ぜひ両方ともチェックしてみてくださいね！

■書籍情報

『オレンジページ』2026年6月2日号増刊

発売日：2026年5月15日

価格：1,265円（税込）