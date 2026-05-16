◆米大リーグ Ｗソックス―カブス（１５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」、カブスの鈴木誠也外野手が「５番・右翼」で１５日（日本時間１６日）、同じシカゴを本拠にするチーム同士の対決「クロスタウン・クラシック」でスタメン出場した。

先攻のカブスは初回２死から安打と暴投で二塁とチャンスを広げ、４番ハップの中前適時打で先制。鈴木に打席が回ったが、スライダーから球速差のある直球に手が出ず、見逃し三振に倒れた。その裏に村上は１死での第１打席で膝元へ曲がるスライダーを空振りし、３球三振を喫した。

４回無死一塁で鈴木は２打席連続の見逃し三振。その裏の先頭で村上も第２打席を迎え、フルカウントからの外角チェンジアップを逆方向へ軽くはじき返し、左前安打で出塁した。後続が左邪飛、遊飛に倒れ２死となると、村上がけん制で刺され無得点に終わった。

カブスが２点リードで迎えた５回１死一、三塁では鈴木が外角低めのスライダーを左翼線へはじき返す適時二塁打を放ち、４点目を奪って突き放した。４試合連続無安打だった鈴木は５試合ぶりの安打。打点と長打は６試合ぶりだった。

両者の対決は現地でも注目されており、ＭＬＢ公式インスタグラムでも２人の画像を組み合わせ「宿命の対決」と期待感をあおった。「有名なＮＰＢスラッガーたち。ＷＢＣチームメート。そして今は同じ街のライバル。鈴木誠也と村上宗隆がメジャーで初めて対戦する」とつづっていた。