沢村一樹 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の沢村一樹（58）が15日、自身のインスタグラムを更新。妻と一緒に散歩に出かけたことを明かし、夫婦時間のオフショットを披露した。

【写真】「ステキすぎますね」ニッコリ笑顔で夫婦時間を楽しむ沢村一樹

　沢村は「暇だったので、カミさんと一緒に等々力渓谷をぷらぷら歩いてみた」とつづり、自身の姿をとらえた写真をアップ。2枚のうち1枚は遠くのほうから撮影されており、妻のカメラによる1枚と思われる。

　コメント欄には「仲良しですね」「奥さまとお散歩だなんて、ステキすぎますね」「2枚目は、奥さま撮影ですね」「なんてほっこりな投稿」「いいお天気で気持ちよかったでしょうね 奥さまと仲良しうらやましいです」など、さまざまな反響が寄せられている。