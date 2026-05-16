33歳まで舞台俳優を生業とし、デジタル業界に転身。一方でモンブランが好き過ぎて、「日本モンブラン協会」を立ち上げてしまった大坪直哉さん。甘いものをこよなく愛しながら、国際公認ヘルスコーチとして自身も体を鍛え、筋肉とも向き合っています。大坪さんが探求しているモンブランの奥深さについて綴ります

【写真】首のあたりをカットしてみると…

* * * * * * *

第３回『パティスリー パリ セヴェイユ』はこちら

「カシスモンブラン ティラミスベアセット」

こんなに可愛くすやすやと眠っているくまちゃんをどこから食べろと言うんでしょうか…。



暖炉の前ですやすや眠るくまちゃん

そう、今日は「カシスモンブラン ティラミスベアセット」をいただくためにコンラッド東京のバー＆ラウンジ『トゥエンティエイト』にやってきたのです。しかしながら想像以上のかわいさと立体感にナイフを入れるのがためらわれているのです。

思えば福岡銘菓の「ひよこ」であれ、鎌倉銘菓の「鳩サブレー」であれ、動物がお菓子の形になったものはいつもどこから食べようかと迷ってしまいませんか？それがこんなに可愛くかつ立体的にデザインされていたら、本当に食べるのがためらわれてしまうのでした。栗ペーストがちょうど掛け布団のようです…。



すやすや…（うーん。どこから食べよう…）



すやすや。すやすや…（うーーーん。）

唯一無二のモンブラン

食べるのを逡巡しているこのタイミングでティラミスベアを作った岡崎エグゼクティヴ ペストリーシェフのお話を聞くことができました。



岡崎正輝エグゼクティヴ ペストリーシェフとともに

実はバー＆ラウンジ『トゥエンティエイト』では、コンラッド・ベアをモチーフにしたティラミスベアを以前から提供していたんです。コーヒーゼリーを布団に見立てたクラシックなバージョンを基本にして、いちご味のティラミスなど季節ごとにフレーバーを変更されていたんです。今回は秋ということで、岡崎シェフ曰く「季節を代表するスイーツであるモンブランと融合させることで、季節感とコンラッド東京らしさを表現しました」とのこと。

確かにこんなモンブランは唯一無二です。

さらにこのカシスモンブラン・ティラミスベアのこだわりをお聞きすると、

「素材へのこだわりと、多層的な味わいをご堪能いただきたいです。モンブランクリームには愛媛県産の栗を使用しているほか、脂肪分41%の生クリームを使用することで、コクの中に軽やかさが共存する味わいに仕上げました。また、栗と相性の良いカシスクリームをティラミスの中にしのばせ、栗のまろやかさ、マスカルポーネチーズのコク、そしてカシスの酸味のマリアージュをお楽しみいただけます。」とのこと。

ようやくモンブランに見えてきたところで…

そんなお話を伺って、ようやく目の前のくまちゃんがちゃんとモンブランに見えてきました。では勇気を持っていただくことにしましょう。

中にはカシスが入っているとのことでしたが、ちょうど首のあたりでカットすると…

カシスソース部分が見えてきました。

いただいてみましょう。

愛媛県産の和栗を使った栗ペーストは搾りたてゆえしっとりしていてとてもコクがあります。そしてマスカルポーネ部分が確かに軽い。そのマスカルポーネクリームのコクと土台のカカオ生地の苦さの組み合わせがいいバランスを保っています。そこにカシスの酸味がさっと現れて口中をリファインしてくれます。

ただ食べる体験を超えたとても濃い時間

お腹部分をもう少し切り取ると、カシス部分がより見えてきました。かわいそうと思いつつも、幸い美味しさが上回り、くまちゃんはどんどん小さくなっていきます。



お腹の部分をもう少し切り取ると、カシス部分がより見えてきました

頭の中にもカシス。目と目を合わせなければ食べやすい。



頭の中にもカシス

そして完食。

一緒に合わせたコンラッド東京オリジナルティーがティラミスモンブランベアにとても合いました。梅やベルガモットの香りがとても印象的でした。

今日はただモンブランを食べるという体験を超えたとても濃い時間を過ごすことができました。岡崎シェフは、日常生活でも常にアンテナを張り、時代にあったデコレーションや色合いを取り入れたり、生活の中でインスピレーションを受けた食材や色合いの組み合わせをお菓子作りに生かすことを心がけているとのことですが、今日いただいたティラミスモンブランベアにもそのセンスを感じました。

カシスモンブラン・ティラミスベア＆ドリンクセット

●場所：コンラッド東京 28階 バー＆ラウンジ『トゥエンティエイト』

●期間： 2025年9月1日（月）〜11月30日（日）

●時間：平日16:00〜22:00、土日曜・祝日 19:00〜22:00 ※2時間制

●料金：5,800円 ※1日15セット限定

第5回『ダイニング 33 パティスリー ア ラ メゾン』はこちら