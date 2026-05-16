愛犬も安心して同乗できる「仕掛け」とは

2026年5月9日・10日の両日、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。

名古屋を拠点とする電動モビリティメーカー「Sun Emperor（サンエンペラー）」のブースで特に注目されたのは、同メーカーとして初の4輪モデル「LBIRD（エルバード）」です。

【画像】これが公道も乗れる“4輪”モデル「LBIRD（エルバード）」です！ 画像で見る（30枚以上）

同モデルは、16歳以上なら免許不要で乗れる、次世代の4輪eバイクとして開発。歩道だけでなく車道も走れるため、ナンバーの取得や自賠責保険への加入は必須となり、ヘルメットの着用も努力義務になっています。

同モデルのキャッチコピーは、「もう、ふらつかない」。従来のeバイク以上の低重心や安定感にフォーカスしつつ、3つの走行モードやバック機能、安心のセキュリティ機能などを備えています。

さらには、愛犬も同乗できる「センターバッグ」を採用。リード取付用ストラップに加え、移動中も常に愛犬が視界に入るので、飼い主もワンコも安心できるはずです。

その他、スーパーのレジカゴサイズに対応した「フロントカゴトレー（オプション）」や、ヘルメットなどを収納できる「リアアンダーラック（同）」といった“日常”に配慮した装備も印象的です。

サイズは全長1350mm×全幅590mm×全高950mmで、シート高は640mm。小柄な人でも乗り降りしやすく、走行時の安定感や安心感もバツグンです。

担当者は「ちょっと分かりにくい表現かもしれませんが……」と前置きしつつ、「マリオカートのような低重心感があるので、誰もが安心して乗り回せると思います」と解説してくれました。

取り外し可能なバッテリー（重量：4.35kg）は、シート下にすっぽり格納。家庭用の100Vコンセントを使用して約7時間で満充電となり、航続可能距離は最大50kmをマークしています。

駆動は後輪に内蔵されたダブルモーター（250W×2）が担い、最大傾斜33％ほどの坂道でもスイスイと登っていきます。また、ワンタッチで操作できる「ブレーキレバーロック」を備えるため、傾斜のある場所での駐車も安心です。

3つの走行モードの切り替えやバック機能は、停止した状態でメーターのスイッチを押すだけ。「歩道走行モード（最高速度6km／h）」では、前後の緑ランプが常に“点滅”し、「自転車道／車道モード（12km／hもしくは20km／h）」では、同じく緑ランプが常に“点灯”します。

車両価格（消費税込）は29万7000円ですが、公式サイトでは現在、20％オフの購入キャンペーンを実施中（2026年5月18日まで）。

ふらつかない4輪モデルの新型LBIRDは、日常の買い物や愛犬とのお出掛けスタイルに、新しい“羽ばたき”をもたらすかもしれません。