＜使い終わったランドセル＞本人は「処分していい」と言うけれど捨てにくい…捨てる以外の方法は？
小学校6年間使い続けたランドセルは、子どもが卒業するとともに使わないものになりますよね。お子さんが使い終わったランドセル、みなさんはどのようにしていますか？
『高校生の子どもが使ってたランドセルを、ずっととっておいた。でも、本人に聞いたら「処分していい」と言っている。ゴミに出すくらいなら、リユースショップに持ち込んで、タダ同然でもいいから売ってこようかな？ みなさんは、どうされましたか？』
思い出が詰まっている。まだ捨てられない！
『うちにも高2の子がいるけれど、本人が選んで大切に使っていた。思い出がたくさん詰まっていて、どうしても捨てられない』
『小学校時代の思い出をランドセル1つに詰め込んで保管してるので、たぶんずっととっておくと思う』
『捨てずに置いているけれど、正直傷だらけだし、ゴミにしかならないだろうなと思う』
『中学を卒業したばかりだけれど捨てていない。毎日通ってたけれど、新品みたいに綺麗』
小学校を卒業してもなお、子どものランドセルを処分せずに保管しているというママたち。ランドセルは他の学校グッズとは違って高価なもの。そして、体が小さな1年生から大きくなった6年生まで背負い続け、思い出がたくさん詰まっているものですよね。もう使うことはないものの、簡単に処分できないというママたちの親心が透けてみえました。
また、子ども本人から「まだ捨てないで」と言われていたり、まだまだ新品のように綺麗だったりすると、すぐに捨てることもできないのでしょう。小学校時代の作品やノート、教科書など、捨てたくないものをランドセルに詰め込んでいるというママもいるかもしれません。小学校の大事な思い出として数年間保管しておくのも、子どもの成長の証という意味ではよいことなのでしょう。
子どもの了承を得た上で処分
『うちの子のランドセルは、5年生のときに壊れてしまった。子どもに説明して了承を得て、分解した後で分別して処分したよ』
『卒業したらすぐ処分したよ。人にあげるのも失礼だし。子どもも中学の通学カバンを気に入っていたし、後悔はないみたい』
『うちの自治体は金具部分を含めて燃やせるゴミでOKなので、ゴミの日に出しましたよ。本人も、ランドセルには思い入れはなかった』
ランドセルは思い出が詰まっているものの、押し入れやクローゼットにしまっておくと場所を取ってしまいます。かといって、傷や汚れがあるので誰かに譲るのもはばかれます。また、湿気のあるクローゼットに置いておくと、内側にカビが生えることもあるため、子ども本人に捨てていいのかと確認した上で、ゴミとして捨てるママもいることがわかりました。
ランドセルは合皮や金具、プラスチックなどさまざまな素材が使われています。そのままゴミに出せるかは、地域のゴミ出しのルールによっても異なるでしょう。ゴミとして出す場合には、しっかりと確認が必要になりますね。
リメイクや寄付、防災用持ち出し袋に
『リメイクで、ペンケース、パスケースにしてもらった』
『ミニランドセルにして飾っている』
『綺麗に汚れを落としてベルトを最大まで伸ばして、防災持ち出し袋として、子ども部屋に置いておくつもり』
『フリーマーケットに出品したら、3,000円で即売れた』
『海外に寄付しました。余った文房具も募集されていたので、一度しか使わなかったクレパスと完全未使用の漢字ノート2冊を入れました 』
しばらくは取っておく、ゴミとして捨てる以外にも、ランドセルには活用法があるようです。まずはリメイクする方法。専門業者さんに頼んでキーケースやペンケースなどの皮製品にしたり、ミニランドセルにしてインテリアとしてお部屋に飾ったりしているママがいました。
また綺麗に洗って、非常用の防災リュックとして備蓄用品を入れておくというアイデアも！ ランドセルは丈夫に作られているため、非常時にも使えそうですよね。この他にも、リユースショップで売って家計の足しにした人、海外に寄付をした人もいます。まだまだ使える状態であれば、他の誰かに受け継いで使ってもらえると嬉しいものでしょう。
使い終わったランドセルは、そのまま処分する以外にもさまざまな活用方法がありそうです。投稿者さんはリユースショップでの売却を考えていますが、他の使い道も視野に入れられそうですね。
文・AKI 編集・こもも