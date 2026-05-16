【老けない人がやっている パフォーマンスが上がるすごい習慣】仕事は「そこそこ」、疲れはソファより椅子に座る？明日から試したくなる２つの習慣

仕事は6～8割の力加減のほうがいい

集中力がもつのは１時間半まで

人間の脳の情報処理能力には、「トップダウン方式」と「ボトムアップ方式」の２つがあります。トップダウン方式とは、まず全体を俯瞰したうえで必要な情報を選び出し処理を行う方法で、ボトムアップ方式は１つ１つの情報を検証し積み上げる方法です。

例えば、仕事に必要な資料を前に重要と思われる箇所にあたりをつけて読んでいくのがトップダウン方式で、そこに書かれたすべての情報を読み込みんだうえで、統合していくのがボトムアップ方式です。時間をかけずに作業を遂行するためにはトップダウン方式が有効というわけです。

そもそも、人間の集中力には限界があります。例えば、仕事の緊張感であれば、大人が１つのことに集中できるのはせいぜい１時間半程度です。限られた時間で「要領よく仕事をこなす」ためには「重要なところにタグを付ける」ことが必要です。職場の上司から次々と指示された仕事を順番通りにこなすのではなく、重要度を判断したうえで優先順位を決めて処理していくのです。

重要なタグが付いているところは全力で取り組み、そうでないところは上手に手を抜く。100％の力で100％の成果を出すには時間もかかります。それより、60％の力で80％こなせればそれでよし、と思えば気も楽になり、脳も疲れません。

仕事は「そこそこ」の達成感で

集中力が何より大事と考えすべてのことに全力投球。疲れを感じても完成するまで一切手を抜かない。 まず作業の重要度と優先順位を決めて、順番に手をつける。飽きてきたと感じたら作業の途中でもすぐに休憩をとる。

やるべきことリストをつくろう

メモ書きしながらタグ付け

今抱えている仕事や片付けなければいけないことに優先順位をつけると、やるべきことが明確になる。付箋に書き出すなどすれば作業イメージがよりつかみやすくなり、やるべきことが多すぎると感じたときほど効果的。

「今日は疲労MAX……その日のうちに回復したい！」帰宅後の過ごし方

今日はたくさん動いて疲れた、気を遣うことが多かった、残業だったなど、究極に疲れた！

という日には、帰宅後このような過ごし方がおすすめです。

POINT① 早めの帰宅と少しの休憩

「仕事などでたまった疲れをジムで解消したい」「飲みに行って酒で憂さ晴らし！」と思うかもしれませんが、そこはまっすぐ帰宅が正解。そして、帰宅後はまずイスに座って少し休憩を。食事しながら休憩するのもよいでしょう。帰宅後、すぐ入浴するよりも、食事のほうがおすすめです。

柔らかめのソファやベッドは、寝落ちしてしまうのでご注意。

POINT② 快眠のための時間をつくる

就寝２～３時間前の時間帯は寝るための準備時間。食事、入浴も終えて、副交感神経を優位にすることをしましょう。疲労MAXの日くらいはパソコンやスマホは閉じて、好きな音楽を聴いたり、読書をしたりして寝付きをよくします。

布団の上でスマホを操作するのはNG。

疲労を残さない！帰宅後の理想の過ごし方

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 疲労回復の話』著：梶本修身