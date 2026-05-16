【老けない人がやっている “サラサラ血液”になるすごい習慣】1分からできるプラス習慣で血管と血液の老化を防ぐ方法

あらゆる不調、病気の原因は「老けた血管とドロドロの血液」

４人に1人が要介護になる時代 その原因は血管と血液の老化

健康寿命を延ばすのは血管と血液

要介護の2045年問題をご存じですか。2045年には首都圏で高齢者の割合が30％を超え、地域によっては40％を超えると予測されています。要介護認定者は2020年の約660万人から約900万人まで跳ね上がる見込みです。

要介護となる原因の第一位が認知症。厚生労働省は、2025年には軽度認知障害（MCI）を含め、高齢者の５人に１人が認知症になると予測しています。認知症というと脳だけの問題であると考えられがちですが、実は血管や血液が大きく関わっています。そのほか、介護の原因の上位に上がる脳卒中、心疾患、糖尿病もまた血管・血液の病気といえるでしょう。つまり、血管・血液が健康ならば、これらの病を遠ざけ、健康寿命を延ばせるのです。そこで、よく覚えておいていただきたいのは、年齢＝血管年齢ではないということ。もし「まだ若いから認知症なんて関係ない」と思っていたら大間違いです。40代でも血管年齢は70代という人は少なくありません。ただし、血管・血液はいくつになっても若返らせることができます。

怖い病気を引き起こすドロドロ血液になる４大原因

４つの原因を排除すれば血液サラサラに

血管を老化させるもう１つの要因は、「ドロドロの血液」。血液がドロドロになる原因は色々ありますが、なかでも影響が大きいのが「糖」「中性脂肪」「ストレス」「歯周病菌」の４つです。

【血液を老けさせる最も危険な4つの原因】 糖

体を動かす燃料ともなる、生命活動に欠かせない重要な栄養素。ですが、とりすぎると血液がネバネバになり、血流を滞らせます。糖をとりすぎた高血糖の状態が続くと糖尿病になり、動脈硬化を進行させてしまいます。健康診断の数値では、HbA1cの値が5.6%を超えると要注意です。

糖が不足した際の代替燃料となるもので、体温を維持する、内臓を衝撃から守るなど体にとって大切な働きをしています。多すぎると脂肪肝となり、生活習慣病の原因に。健康診断での基準値は、空腹時30 ～149mg/dLとされています。 中性脂肪値が150mg/dL以上の場合、さまざまな病気が疑われるようになります。

ストレスは目には見えませんが、実は血液を老けさせるとても大きな原因です。人づきあい、過労、睡眠不足、過度の運動など原因はさまざまですが、ストレスを受けるだけで血液の流れが一気に悪くなることもわかっています。血液検査でリンパ球の数値が35％を下回るとストレス度が高い可能性があります。

血液に悪影響を与える毒素と考えていただきたいのが歯周病菌です。口腔内の歯周病菌を含む悪玉菌が血液に入って全身に広がり、糖尿病、動脈硬化、心筋梗塞、アルツハイマー型認知症などさまざまな病気の要因になっていることが判明しています。毎日の歯磨きはもちろん、歯科医院などでの定期健診も必ず行ってください。

1分からできるプラス習慣で血管と血液が健康に！

血管・血液も磨く「歯磨き＆舌磨き」

血管・血液の老化の原因である歯周病菌を増やさないために、

毎日のセルフケアは重要。正しく歯と舌を磨きましょう。

【正しい歯の磨き方】

目安は歯1～2本ごとに20回以上！ブラシを小刻みに動かしながら磨きます。

歯と歯茎の境目は、毛先を斜め45度に傾けてあてます。

鉛筆と同じ「ペングリップ」で持ち、力は入れず軽く握ります。

磨き残しがないよう、歯ブラシが届きにくいところも丁寧に。

＜前歯と奥歯の外側＞

歯と歯茎の境目を磨きます。側面などは歯ブラシを縦にすると磨きやすいです。

歯ブラシを縦にして、歯の表面と、歯と歯の境目を磨きます。

一番奥の歯を磨く際は、ブラシの先端部分をあてて細かく動かします。

毛先を歯のくぼみに垂直にあてて磨きます。

舌磨きを行うと歯周病だけでなく口臭も予防できます。

舌磨きのポイント ①起床後の習慣にする ②舌を思いきり前に出す ③必ず奥から手前に磨く ④鏡を見ながら行う

舌苔のついている場所を確認しながら行う。

舌はとてもデリケート。歯ブラシでごしごしこするのは絶対にＮＧ！

やりすぎると舌を傷つけるので１日1回にとどめてください。

専用の舌ブラシを選びましょう

市販の舌ブラシには、ブラシタイプ、ヘラタイプなどさまざまなものがあります。自分が使っていて心地いいと感じるものを選ぶとよいでしょう。

【POINT】

歯も舌も磨き方は大切ですが、実は重要なのは磨くタイミング。歯周病菌が最も増えるのは就寝中。起床直後と就寝直前にしっかり磨き、食事の後は軽めでもOK。

NOを産生する重炭酸温浴で血管・血液が劇的に変わる！

血管も血液も健康になる入浴法

大分県竹田市にある長湯温泉は日本有数の重炭酸泉で、湯治を目的に訪れる人が数多くいます。実際、湯に浸かってみると体の芯まで温まり、じわじわとした温かさと体が軽くなったような心地よさが驚くほど長続きします。この効果こそが、重炭酸によるもの。では、どのような仕組みで体によい作用がもたらされるのでしょうか。

体にいい一番の理由は、ＮＯ（一酸化窒素）にあります。長湯温泉のお湯の中には、濃度の高い炭酸水素イオン（重炭酸イオン）が存在します。お湯に浸かると、それが皮膚から血管に浸透して血管内皮に働きかけます。すると「一酸化窒素合成酵素」という酵素が分泌され、ＮＯの産生がグンと高まるのです。ＮＯは血管壁にある平滑筋を緩め、血管を拡張させる働きを持つ物質。つまり、血管が柔軟になり、血流が改善されるのです。そのため体の内側から温まり、疲労回復にも効果はてきめん。この重炭酸温浴を続ければ、高血圧や動脈硬化などの改善にも効果が期待できます。

でも実は、長湯温泉まで行かなくても自宅で手軽に重炭酸温浴は楽しめます。重炭酸泉を再現した市販のタブレット入浴剤があるからです。長湯温泉の低めの湯温に合わせて、このタブレットを使って40℃以下のぬるめの湯にゆっくり浸かりましょう。習慣にすると徐々に体温が上がり、免疫力や睡眠の質まで高めることができます。

理想の重炭酸温浴のやり方

【湯温は40℃以下】

湯温が高すぎると体に負荷がかかるため、40℃以下に浸かりましょう。最初はぬるいと感じるかもしれませんが、ゆっくりじっくり浸かることで血流がよくなり、体温が上昇します。

【15～30分浸かる】

NOの産生量を増やすには、15分以上ゆっくり浸かりましょう。できれば40℃以下の湯に、30分たっぷり全身浴が理想です。汗をかくので、水分補給をしながら入浴してください。

【頭を休めながら入浴する】

長時間の入浴となると、読書をしたりスマートフォンで動画を観たりしてしまいがち。血流効果をアップさせるためにはこれらをがまんし、頭を休めてリラックスすることがとても大切です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 血管・血液の話』著：栗原毅／栗原丈徳