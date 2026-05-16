ロバート馬場、100円＆10分で“神惣菜” アレンジ無限大「切り干し大根の浅漬け」に反響相次ぐ
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「100円＆10分で神副菜【切り干し大根の浅漬け】アレンジ無限大のレシピです」と題した動画をアップした。
【動画】100円＆10分で“神惣菜”「切り干し大根の浅漬け」レシピ
概要欄では「今回は「切り干し大根の浅漬け2種」を作りました。値段も約100円とお財布にやさしくて、10分もかからず短時間で作れるレシピです。アレンジも無限なので、ぜひ自分好みの味を試してみてください♪」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低め、約9分で完成するとあって、ファンからは「最強です！」「栄養満点！」「これは大発見ですね」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】100円＆10分で“神惣菜”「切り干し大根の浅漬け」レシピ
概要欄では「今回は「切り干し大根の浅漬け2種」を作りました。値段も約100円とお財布にやさしくて、10分もかからず短時間で作れるレシピです。アレンジも無限なので、ぜひ自分好みの味を試してみてください♪」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低め、約9分で完成するとあって、ファンからは「最強です！」「栄養満点！」「これは大発見ですね」などといった感想が相次いで寄せられている。