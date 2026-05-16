脂肪肝を防ぐ『５つのポイント』！「高カカオチョコ」の“取り方”と適正量【医師監修】

高カカオチョコレートは、食べ方と量を意識することで、肝臓への負担を抑えながら楽しむことができます。摂取のタイミングや食べ合わせの注意点、定期的な健診の活用など、日常生活に取り入れやすい実践的なポイントをご紹介します。焦らず無理のない範囲で、健康的な食習慣を整えていきましょう。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

肝機能を守るための高カカオチョコレートとの付き合い方

高カカオチョコレートは適切に摂取すれば有益な面もありますが、肝機能を守るためには量と食べ方に工夫が必要です。食生活全体の中でどのように位置づけるかが鍵となります。

肝臓に負担をかけない食べ方のポイント

高カカオチョコレートはポリフェノールを含む一方で、100gあたり約550～600kcalとカロリーが高めです。肝臓への負担を抑えながら楽しむためには、食べ過ぎに注意し、適量を意識することが大切です。

・1日の摂取量を25～30g程度に抑える

・空腹時ではなく、食後のタイミングで食べる

・アルコールとの同時摂取は避ける（肝臓の代謝負担が重なるため）

・脂質の多い食事をとった日は量を減らす

・製品の成分表示を確認し、砂糖や脂質の含有量を把握する

アルコールを習慣的に飲む方は、チョコレートの脂質との相乗作用によって脂肪肝のリスクが高まる可能性があります。肝臓への負担を分散させる観点から、摂取のタイミングや量には特に注意が必要です。

定期的な健診と内科への相談を活用する

高カカオチョコレートを日常的に食べる方は、年に1回程度の血液検査で肝機能を確認することをおすすめします。健診での数値に異常が見つかった場合や、疲労感・黄疸（肌や白目が黄色くなる状態）・腹部の違和感といった症状が続く場合は、消化器内科への受診を検討してください。

重金属による影響が疑われる場合は、血液中の鉛・カドミウム濃度を測定できる医療機関への相談も選択肢となります。日常的な食習慣の小さな積み重ねが身体に影響を与えることを意識し、適切な医療機関のサポートを活用しながら、無理のない範囲で健康的な食生活を続けることが大切です。

まとめ

高カカオチョコレートは、適切な量を守れば抗酸化作用などの恩恵が期待できる食品です。しかし、鉛・カドミウムといった重金属の含有リスク、食べ過ぎによる消化器系・肌・体重への悪影響、そして肝機能への影響という三つの側面を正しく理解することが重要です。毎日25～30g程度を目安に、食事全体のバランスの中で取り入れることが基本となります。気になる症状や検査値の異常がある場合は、内科や消化器内科に早めに相談することをおすすめします。

参考文献

食品安全委員会「カドミウムの食品健康影響評価（第3版） をとりまとめました」

厚生労働省「食品に含まれるカドミウムについて」

厚生労働省「食品中の鉛について」