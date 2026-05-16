サッカー元日本代表の内田篤人氏（38）が15日、テレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネル「絶対に負けられない座談会」に生出演。W杯北中米大会の日本代表メンバーに選ばれなかったMF三笘薫（ブライトン＝28）がケガについて言及する場面があった。

発表直前に“悲劇”に見舞われた。

3月の英国遠征でイングランドを相手に決勝点を挙げるなど好調をアピールしていた三笘は、今月9日のウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。後半10分、左サイドで走りながらロングボールに反応し、右肩付近でトラップした直後だった。左手は左太腿裏を押さえ、ピッチに倒れ込む。仰向けになって両手で顔を覆い、駆け寄ったチームメートも悲痛な表情。医療スタッフの措置を受け、3分後には自力でピッチを去った。複数の関係者によれば、全治2カ月程度の重症であることが判明した。

番組内で内田氏は「何回も肉離れしてるんでわかるんですけど…」と口にして、「映像見た瞬間に難しいかなと思った。もものお尻の付け根の方は血が通わないので治りにくい」と言及した。