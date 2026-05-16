ドジャースが緊急事態に見舞われている。１５日（日本時間１６日）に敵地アナハイムでのエンゼルス戦に先発予定だったブレーク・スネル投手（３３）が急きょ登板を回避。左ヒジの関節遊離体（通称・ネズミ）によるもので１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入った。

サイ・ヤング賞を３度獲得した実力派左腕がまたしてもケガで戦列を離れることになった。今季は左肩の違和感で開幕から不在。先発ローテーションの一角を占めるグラスノーの離脱に伴い、マイナーでの調整登板を１試合早め、今月９日（同１０日）のブレーブス戦に登板したばかりだった。結果も３回６安打５失点（自責４）と振るわなかったが、出遅れた要因とはまた別の事情での離脱はチームにとって大打撃となる。

米メディア「ドジャースビート」は「さらなる詳細な情報が必要」と前置きしつつも「この種のケガは手術の決断につながる可能性がある」と指摘。守護神のディアスも同様の症状で手術し、復帰は後半戦が見込まれている。また、スネルは過去にも同じ症例で手術に踏み切った経緯もある。同メディアは「彼は２０１９年、タンパベイ（レイズ）に在籍していた際に遊離体除去手術を受け、７月下旬から９月にかけて戦線離脱した。今回も同じ道をたどるとは限らないが、ドジャースが考慮すべき背景の一つ」としている。

スネルは２０２４年オフに５年総額１億８２００万ドル（約２７２億円＝当時）の大型契約を締結。移籍１年目の昨季も登板２試合でＩＬ入りし、復帰までに約４か月を要し、１１試合の登板にとどまった。ワールドシリーズ連覇には貢献したものの故障がちな状況が続いており、現状では２年間でシーズン登板計１２試合となっている。