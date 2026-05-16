“最後のB2”王者へ　神戸ストークス、16日からプレーオフ・ファイナル「2連勝で優勝する」

プロバスケットボール・Bリーグの神戸ストークスは16日から、B2プレーオフ・ファイナルで福島ファイヤーボンズと対戦する。決戦を前に、川辺泰三ヘッドコーチや選手たちが、優勝への思いやチームの現在地を語った。

来シーズンからBリーグは「Bプレミア」「Bワン」「Bネクスト」の3部構成へ再編されるため、現在の「B2」としてはこれが最後。Bプレミア参入がすでに決まっているなか、その“最後のB2王者”を目標としていた神戸ストークスは、レギュラーシーズンで55勝5敗と圧倒的な数字を残してB2西地区を制すると、プレーオフではクォーターファイナルで鹿児島レブナイズを2勝1敗で下し、続くセミファイナルでは横浜エクセレンスを連破。目標達成へあと一歩までたどり着いた。

13日のメディア公開日に、取材に応じた川辺泰三ヘッドコーチ（HC）は「地域を支えてきてくれた人たちが、本当に頑張ってきたものが、やっと今、報われようとしている」と語り、ホーム・ジーライオンアリーナ神戸で迎えるファイナルへの思いを口にした。

川辺泰三ヘッドコーチ（写真：ラジオ関西）

福島については「トランジションとスリーポイントのチーム」と分析。ストークスとは異なるスタイルを持つ相手だとしつつ、「リバウンドをまず絶対に負けない。ターンオーバーを多くしない。その中でアドバンテージをとり続ける」と、自分たちのバスケットを遂行する重要性を強調した。



13日の練習では、これまで試合から遠ざかっていた八村阿蓮選手がチームメイトとともにプレーする様子も垣間見られた。川辺HCは「出るか出ないかはまだ分からない」としながらも、復帰へ向けて調整を続けていることを明かした。

プレーオフを戦う上でキーワードとして挙げるのは、「GAME1」「第1クォーター最初の5分」だ。



「こういう戦いは、最初どっちが圧倒するのかがすごく大事。追いかけるのは思っている以上に大変」と説明。「僕たちは連敗しないのが強み。だからこそ1戦目を取ることが重要」と語り、プレーオフを通じて選手たちに繰り返し伝えてきたという。

今シーズンの神戸は、プレーオフでも成長を続けてきた。



キャプテンの寺園脩斗選手は「練習と試合を重ねるごとに、すごいいいチームになってきた。ここに来てやっと、自分たちがやりたいことを理解し合えていて、今何をするべきか、言わなくてもわかるようなチームになってきた」と手応えを口にする。



そして、「残りの2試合でこのチームが終わってしまうのは非常に残念なこと。ただ、このチームで勝つ意味は絶対にある。しっかりと全員で最後は2連勝で終われるようにチームとして頑張っていきたい」と気合いを込めた。

寺園脩斗選手（写真：ラジオ関西）

プレーオフが進むにつれ、ブースターの熱量も増している。



寺園選手は「ホームでプレーオフができているのは本当に大きい。大事な時間帯に背中を押されている感じがする」と感謝を口にした。



そして、今シーズン限りでの現役引退を表明している谷直樹選手の存在も、チームを後押ししている。



川辺HCも「俺の大学の後輩の谷を絶対に胴上げしたい。その気持ちだけでいま、やってます」と明言。長くクラブを支えてきたベテランへの思いを隠さなかった。



“最後のB2”王者を懸けた決戦。神戸の街、ブースター、そしてチーム全員の思いを背負い、ストークスが頂点へ挑む。

「僕やアレン（八村）などB1からの選手が来た時には、神戸で、神戸ストークスという名前はそこまで浸透していなかったと思う。今シーズン勝ち続けてきて、徐々に、街中で声をかけられる回数も増えた。会場の雰囲気がよりホーム感が増して一体感がある中で、ここで優勝すれば、ちょっとでも神戸ストークスの名前を知ってもらえるかなと思う。だからこそ絶対に優勝したい。この地域に根差すようなプロチームであるべきだと思うので、しっかりと最後にいい形で終わって、今シーズン応援してくれた皆さんと一緒に優勝という形で喜びを分かち合いながら終わりたい」（寺園選手）