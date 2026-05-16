今シーズン限りでの現役引退を表明している神戸ストークスの谷直樹選手（37、SF＝スモールフォワード）が、16日から行われるB2プレーオフ・ファイナルを前に、自身にとって最後となる戦いへの思いを語った。



13日のメディア公開練習では、チームメイトとともに元気な姿を見せた谷選手。練習後の単独インタビューで率直な心境をつづった。

谷直樹選手（写真：ラジオ関西）

――いよいよB2プレーオフ・ファイナルで、今週が最後の練習。今の率直な思いは？





僕が最後だからというのはあまり何も考えてなくて。多少思うところはありますけど、とにかく、この1シーズン、B2優勝に向けてチーム全員で頑張ってきているので、本当にその目標をみんなで達成して、最後の景色を見るためにみんなで頑張りたいなと思っています。

――今のチームの雰囲気はどう見られていますか。



プレーオフに入ってからも、集中力を切らさず、練習でもすごいインテンシティー高く、みんなで練習できてるんで、いいのかなと思ってます。



――B2の最初の優勝を経験して、最後のB2優勝で締めくくれるところまできた。節目を飾る思いについて。



キャリアの最後で、優勝で締めくくれることができれば、そんなうれしいことはないと思うので、みんなで達成して、最後、胴上げしてほしいなと思っています。

――プレーオフに入ってから、攻撃力の高い相手に打ち勝ってきた。谷選手の目から見て、今のチームのオフェンス力をどう捉えられているか。



すごくタレント力があり、勝負強い選手もたくさんいるので、攻撃力はすごくあるチームだと思います。（プレーオフの試合では）展開が速かったので、相手チームに得点を取られている印象がありますが、テンポがお互い速かった分、仕方ない部分もあった。ただ、要所で相手にやられてはいけないやられ方はせず、チームみんなで共通認識を持って、しっかり決めきれている部分はたくさんあった。そういうディフェンス力もあるのが、ウチの特徴だなと思います。

――相手は福島に決まった。対戦する上で気をつけなければいけないことは？



1番から5番までスリーポイントを打てる選手がいますし、シュート力はあるチーム。そこをしっかりディフェンスして、気持ちよく相手に点数を与えないというのは、すごく大事。そこはみんなで徹底して守りたい。

――谷選手から見た、今のチームの持ち味は？



本当にすごい頼もしい選手たちが集まってくれたと思いますし。チームみんなで、ここまで崩れずにがんばってきたからこそ、レギュラーシーズンで55勝できた。その延長で、プレーオフもしっかり崩れずに戦っているからこその決勝だと思うので。最後の最後までしっかりチームとして、みんなでファイトしたい。

――ブースターへの思いについて。



皆さんの声援のおかげで僕もこの15年間頑張ってこれました。最後、ファイナルも、皆さんの声援が本当に選手の力になるので、一緒に戦って欲しい。最高の景色を一緒に見れるように頑張りましょう！