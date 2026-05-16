40・50代も「スウェパン」が頼れる！【ユニクロ】部屋着見えしない「こなれコーデ術」

ゆるっと楽に穿けるスウェットパンツは、デイリーカジュアルで頼りになる1本。使い勝手は良いけれど、部屋着っぽく見えない着こなし方に頭を悩ませることも。そこで今回はおしゃれさんをお手本に、【ユニクロ】のアイテムを使ったこなれ感のあるスタイリングを解説。大人に似合うシックなモノトーンコーデをピックアップしたので、ぜひ真似してください。

カーディガンの肩掛けで新鮮さをプラス

【ユニクロ】「スウェットワイドパンツ」\3,990（税込）

ユニクロ好きのインフルエンサー@ko.wearさんは、ゆとりを持たせたワイドシルエットのスウェットパンツに黒シャツを合わせたクールなモノトーンコーデを提案。かっちりとしたシャツと合わせることで、部屋着感を払拭してきれいめの着こなしにシフトできます。カーディガンを肩掛けにしてアクセントを添えると、ワンランク上のこなれスタイルに。気分を変えたいときは、たすき掛けや腰巻きにしてアレンジを加えてみて。

ジャケットを羽織れば一気に大人ムードに

【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」\3,990（税込）

こちらはスラックスのような美しいシルエットのスウェットパンツ。週6でユニクロを着るというインフルエンサーの@shocogram__さんは、ジャケットを羽織ってきれいめ要素をプラス。半袖ジャケットなら、涼しげで程よい抜け感のあるコーデに仕上がります。デコルテラインが見えるインナーを仕込むと、ヘルシーな色っぽさをまとえそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ko.wear様、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。