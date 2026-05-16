【フィッシング注意報】多発中の詐欺サイト公表…月がわりで請求装うメールに要注意！（静岡県警･5月第1週版）
静岡県警は4月27日～5月10日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し、注意を呼びかけています。月がわりということもあり、4月分の請求を装うメールには注意が必要です。
静岡県警サイバー企画課では、毎週多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。
2026年4月27日～5月10日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。
また、以下のようなタイトルのメールが来たら要注意だとして例示しています。
【重要】セキュリティ環境のアップグレードに伴うご確認（Apple）
【楽天カード】2026年4月分ご利用代金の再精算に関するお知らせ
【PayPay】4月の請求予定金額のお知らせ
【重要】Paidyお支払い期限が過ぎています
【至急】国民年金保険料の未納に伴う財産差押えの執行予告（国税庁）
ETCご利用料金のご返金についてのご案内
静岡県警は、メールやSMSに記載されているURLはクリックしないことや、よく使用するサービスについては公式アプリをダウンロードすること、公式サイトをブックマークしておくことなどを呼びかけています。