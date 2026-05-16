静岡県警は4月27日～5月10日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し、注意を呼びかけています。月がわりということもあり、4月分の請求を装うメールには注意が必要です。



静岡県警サイバー企画課では、毎週多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。



2026年4月27日～5月10日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。





1. Apple 2.Amazon 3.paidy 4.クレディセゾン 5. paypay 6.三井住友カード 7.JR東日本 8.国税庁 9.楽天カード 10. JCBまた、以下のようなタイトルのメールが来たら要注意だとして例示しています。【重要】セキュリティ環境のアップグレードに伴うご確認（Apple）【楽天カード】2026年4月分ご利用代金の再精算に関するお知らせ【PayPay】4月の請求予定金額のお知らせ【重要】Paidyお支払い期限が過ぎています【至急】国民年金保険料の未納に伴う財産差押えの執行予告（国税庁）ETCご利用料金のご返金についてのご案内静岡県警は、メールやSMSに記載されているURLはクリックしないことや、よく使用するサービスについては公式アプリをダウンロードすること、公式サイトをブックマークしておくことなどを呼びかけています。