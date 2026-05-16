カー用品の総合専門店「A PIT AUTOBACS」に、モータースポーツを楽しむ「ミッキーマウス」デザインの限定グッズが登場！

躍動感あふれるアートを使用した「アクリルキーホルダー」2種と、お出かけやドライブに便利な「ショルダーバッグ」2種がラインナップされます。

クールでスポーティーなデザインは、車好きやディズニーファン必見です☆

オートバックス「A PIT AUTOBACS」限定／「ミッキーマウス」デザインのアクリルキーホルダー＆ショルダーバッグ

発売日： 好評発売中

販売店舗：

A PIT AUTOBACS 東雲店A PIT AUTOBACS 京都四条店A PIT AUTOBACS JDM：BASE

カー用品の総合専門店「A PIT AUTOBACS」に、モータースポーツを楽しむ「ミッキーマウス」デザインの限定グッズが登場！

スポーティーなデザインで、お出かけがもっと楽しくなりそうです。

アクリルキーホルダー「ミッキーマウス」デザイン（白）

価格： 1,360円（税込）

サイズ： 約 幅76mm × 高さ89mm

赤いレーシングスーツを纏い、小脇にヘルメットを抱えた「ミッキーマウス」デザインのアクリルチャーム。

ホワイトの背景に、赤の太文字で大きく「MICKEY MOUSE」のタイポグラフィがデザインされています。

背景にあしらわれた赤と白の斜めストライプ柄も、モータースポーツらしさを引き立てるポイント。

使いやすいシルバーの金具（ナスカン）付きで、バッグやポーチに簡単に取り付けることができます。

幅76mm×高さ89mmという大きめのサイズ設計なので、しっかりとした存在感を放ちます。

アクリルキーホルダー「ミッキーマウス」デザイン（赤）

価格： 1,360円（税込）

サイズ： 約 幅76mm × 高さ89mm

真っ赤なレーシングカーのハンドルをしっかりと握り、疾走する「ミッキーマウス」を正面から捉えたアクリルチャーム。

鮮やかなレッドの背景には、「MM28 Racing」の文字やチェッカーフラッグ、そしてかっこよくポーズをとる「ミッキーマウス」が描かれています。

風を切って走るスピード感や、躍動感あふれるクールなアートが魅力。

こちらも存在感抜群の大きめサイズで、お出かけ時のアクセントにぴったり！

ショルダーバッグ（大）

価格： 7,000円（税込）

体にフィットしやすい、三日月型のなだらかなシルエットが特徴のショルダーバッグ。

どんな装いにも合わせやすいブラックのカラーを採用しています。

フロントに配されたホワイトのパッチには、「MICKEY MOTORS」のロゴとともに、レーシングスーツ姿の「ミッキーマウス」をデザイン。

さらに、サイド付近のファスナー引手には「MICKEY」の文字が目を引く「フライトタグ風」の飾りがついており、細部までこだわりが光ります。

バッグの内側を開けると、「ミッキーマウス」のフェイスイラストと真っ赤な「MM」ロゴが散りばめられた総柄デザインが広がります。

中身が見やすいメッシュポケットや仕切りも備わっており、小物の整理整頓もしやすい実用的な作りです。

幅広のショルダーストラップを採用しているため、長時間の使用でも肩への負担を軽減。

アジャスター付きで、スタイルに合わせて長さ調節も可能です。

ショルダーバッグ（小）

価格： 5,500円（税込）

身軽に動ける、コンパクトなスクエア型のショルダーバッグです。

バッグの右下には、レーシングスーツ姿でポーズを決める「ミッキーマウス」のスクエアパッチを配置。

前面に大きく設けられたファスナーポケットには、大きめのフライトタグ風の引手が付いており、ブラックのボディにホワイトがよく映えます。

スマートフォンやパスケースなど、頻繁に出し入れする小物を収納するのにとても便利！

「ショルダーバッグ（大）」と同じく、内側には「ミッキーマウス」のお顔と「MM」ロゴの総柄生地が使われており、バッグを開けるたびに楽しい気分になれそうです。

ブラックを基調としたショルダーバッグのファスナーやストラップ部分にアクリルキーホルダーを取り付ければ、統一感のあるスポーティーなコーディネートが完成！

オートバックス限定の「ミッキーマウス」デザインのアクリルキーホルダー＆ショルダーバッグは、2026年5月14日(木)より発売中です☆

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