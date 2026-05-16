【WWE】SMACK DOWN（5月8日・日本時間9日／フロリダ・ジャクソンビル）

【映像】新星ヒール女子の“小悪魔挑発”パフォーマンス

「あのヒールの子、めちゃくちゃ可愛い」――日本のファンが一押しのヒールユニットの3番目がついにベールを脱いだ。抜群のルックスと、小悪魔的なセクシーさ漂う挑発パフォーマンスや謎のうさぎポーズ。悪いのに顔もいいヒール軍団に「盛り上げ方知ってるな」「すごい人気」と”意外な”応援コメントが相次いだ。

WWE「SmackDown」新鋭ヒール軍団"フェイタル・インフルエンス"（ジェイシー・ジェイン、ファロン・ヘンリー、レイニー・リード）とリア・リプリー、シャーロット・フレアー、アレクサ・ブリスという実績十分の元王者3人組が対戦。試合は、終盤に突如復帰したジェイド・カーギルらの乱入によってベテラン勢が瓦解し、ジェイシーがアレクサから3カウント。前回のシャーロットとのシングル戦に続き、"フェイタル"が大金星で旋風を拡大した。

NXTで実績を積み、メイン昇格で猛威を振るうフェイタル・インフルエンスに対しベテラン勢も過去の因縁を水に流して初の共闘。特にリアとシャーロットはバチバチの仲を封印、それでも事前のインタビューではチームワークに対する緊張感や微妙なぎこちなさが現れており、これが勝負の伏線となっていた。

先発のアレクサがファロンを素早い攻撃で圧倒し、スラップやエルボーを連発。ファロンも髪を掴む荒々しい攻めで反撃し、試合がスタートした。しかし日本の視聴者が気になっていたのは、"フェイタル"が登場以来「あの左の娘」で気になる存在だったレイニー・リードの登場シーンだった。

ABEMA解説の堀江ガンツが「若くて荒削りですけど、気が強くて爆発力がありますよね」、続いて塩野潤二アナウンサーが「陸上競技出身のアスリートです」と紹介。レイニーは登場間もなく大胆にも"女王"ことシャーロット・フレアに“ペンペン挑発”を敢行。さらに謎のうさぎポーズで舐めたアピールを見せるとベテラン勢は困惑。この不敵な態度に新しもの好きの日本のファンからは「盛り上げ方知ってるな」「すごい人気」と声援が飛び交った。

だが、本番はここからだった。中盤にタグインしたリアが圧倒的なパワーでフェイタル・インフルエンスの3人をフォールアウェイ・スラムやキャノンボールで次々と投げ飛ばし、レイニーはリアにしごかれる形となったが初手のインパクトで爪痕を残す。その後ももう1人のファロンにも「ファロンは美人だね」などファロンの"顔推し"も続出。フェイタル・インフルエンスは緻密なトリオ連携でアレクサを孤立させ、試合をコントロールし続けた。

緊迫の終盤、アレクサがジェイシーの必殺"ローリング・アンコール"をカウンターで"シスター・アビゲイル"のセットアップに入る。勝機が見えたその瞬間、突如ジェイド・カーギルが姿を現し乱入。エプロンにいたリアを引きずり下ろす大妨害を働く。この混乱の隙を見逃さず、ジェイシーが今回も"ローリング・アンコール"を炸裂させて今度はアレクサからピンフォール勝ち。

その後は敗れたベテラン勢をジェイド、ミチン、B-ファブがリングに乱入し一斉攻撃。大乱闘が巻き起こる中、フェイタル・インフルエンスはリングを譲って小狡く優位の空気を保ったまま立ち去った。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）