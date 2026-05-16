パンサー向井、『ブランチ』生放送の冒頭で相方フォロー「悪口を言わない！」
お笑いトリオ・パンサーの向井慧（40）が16日、TBS系『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）に生出演。相方をフォローするシーンがあった。
【写真】面影ある？パンサー向井の父で大学名誉教授の向井清史氏
番組冒頭、MCの佐藤栞里が「今週は地球を笑顔にするウィーク」ということなんですが、地球にいいことはしていますか？」と話しを振った。共演者がさまざま答えるなか、向井は「地球に直で…かわかんないですけど、やっぱ嫌いな人を発表しない」と回答。「みんな笑顔になるためには、そんなこと言わない！」ときっぱり笑顔で応えると、共演していた藤森慎吾も「相方！」とフォローを入れていた。
パンサーの尾形貴弘（49）が、5月3日公開のユーチューバー・カノックスターのYouTubeチャンネルに出演。「嫌いな芸人はいますか？」との質問に「1人だけいるのよ。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」などと、名前を伏せて告白していた。
【写真】面影ある？パンサー向井の父で大学名誉教授の向井清史氏
番組冒頭、MCの佐藤栞里が「今週は地球を笑顔にするウィーク」ということなんですが、地球にいいことはしていますか？」と話しを振った。共演者がさまざま答えるなか、向井は「地球に直で…かわかんないですけど、やっぱ嫌いな人を発表しない」と回答。「みんな笑顔になるためには、そんなこと言わない！」ときっぱり笑顔で応えると、共演していた藤森慎吾も「相方！」とフォローを入れていた。
パンサーの尾形貴弘（49）が、5月3日公開のユーチューバー・カノックスターのYouTubeチャンネルに出演。「嫌いな芸人はいますか？」との質問に「1人だけいるのよ。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」などと、名前を伏せて告白していた。