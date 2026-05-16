「レースアンバサダーアワード2024」グランプリのレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（29）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

「ハートだらけだね いっぱい載せたよ」とつづり、真っ赤なビキニ水着に、ピンクを基調に赤いハートがデザインされた丈の短いカーディガンを羽織ったショットを公開。「ハーフツインなんてしちゃった」としたロングヘアに、胸の谷間やバキバキの腹筋も披露した。

ファンやフォロワーからも「ただ一言！『プリティー』です」「神的に超可愛い」「可愛すぎる…天使や」「可愛さ増し増し」「お人形さんみたい」「スタイル抜群」「ハートの宝石箱」「ハートのエース」などのコメントが寄せられている。

水瀬は東京都北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。自動車レースチーム「D'station Racing」所属で、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活動。特技は大食いで「元気な食いしん坊」と自称する。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。25年6月には初のデジタル写真集「お腹いっぱいです！」を発売。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。身長163センチ。血液型B。