ファッション誌「ニコラ」専属モデルの松尾そのま（15）が、このほど日刊スポーツの取材に応じた。バラエティー番組など活躍の場を広げる中、4月から高校生活も開始。新生活を迎える中でも「そのまま」であり続けることについて語った。

米カリフォルニア州ソノマ郡出身。「そのまま」でいてほしい、という願いも込められた名前のままに、飾らない姿が魅力だ。モデル業とともに、昨年は日本テレビ系「スクール革命！」（日曜午前11時45分）にも出演。バラエティーの好きなところは「カメラの前でも素の状態でいられる」ところだといい、明るく、よくしゃべる自らの性格そのままに、同番組レギュラーで、事務所の先輩でもある生見愛瑠（24）のようにマルチな活躍を目指す。

私生活では高校生活が始まり、お菓子作りにもチャレンジ。「全然おいしくなくできませんでした」と、失敗にも明るく笑う。部活動など「いろいろなことに挑戦したい」と、新しい自分に出会うことにも積極的だ。

「いろいろな人に影響を受けながら、自分らしく」と話すとおり、仕事にプライベートに、「そのまま」の姿で輝き続ける。