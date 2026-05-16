グラビアアイドルの藍野りな（25）が15日、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。

「夏、はじまったかも」「Summer vibes」（夏の雰囲気）などとつづり、ピンクのビキニ水着姿を公開。車を背にしたブラジリアンビキニのバックショットはヒップを大胆に露出した曲線美が際立った。

また、別の投稿では「#何考えてるのかな」と記し、人さし指をあごにつけたビキニ水着にカーディガンを羽織った姿や、サクランボ柄のビキニ水着でポーズをとったプール撮影会でバストがあらわなショットなどをアップした。

ファンやフォロワーからも「美しい」「可愛すぎる」「スタイルいい」「ウエストの細さが目立つなぁ」「めっちゃ画になる」「表情に萌える」などのコメントが寄せられている。

藍野は東京都出身。河合梨奈の名前で21年にグラビアデビュー。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニューフェイス」のキャッチフレーズがついた。恋愛番組出演時の自己紹介で「食べごろボディ」と自称したこともある。趣味は釣り、カラオケ、コスメ収集など。特技は中ジョッキを11個持つこと。小型船舶1級、剣道二段、日商簿記3級、JNAジェルネイル技能検定中級などの資格も持つ。身長155センチ。