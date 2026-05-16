◆米大リーグ パイレーツ―フィリーズ（１５日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が敵地・パイレーツ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。２打席連続の１９、２０号を放ち、２０号に一番乗りした。

本塁打王争いを繰り広げるリーグ２位のオルソン（ブレーブス）に６本差、メジャー全体でも２位のジャッジ（ヤンキース）に４本差と独走態勢に突入する勢い。昨季５５本塁打を放った大谷翔平（ドジャース）には１３本差とした。シーズンに換算すると７２発で驚異的なペースで量産している。

１９号は５回２死一塁、右腕アシュクラフトから。カウント２―１からの９７・７マイル（約１５７キロ）の直球をとらえると、打球は角度３９度と舞い上がり右中間スタンドに吸い込まれていった。

続く７回２死一塁では左腕モンゴメリーの初球の直球を、今度は中堅左のブルペンにたたき込んだ。１本目が４００フィート（約１２２メートル）、２本目はそれを上回る４０８フィート（約１２４メートル）とともに完璧なアーチだった。

最近８戦９発と勢いに乗るシュワバーはマッティングリー監督代行になってからは１７戦１１発。チームも主砲の一発攻勢で前日まで１２勝４敗と快進撃が続いている。

昨季は自己最多の５６本塁打、１３２打点をマークした主砲。ＦＡとなるも５年１億５０００万ドル（約２３５億３０００万円＝当時のレート）で残留した。タッカー（ドジャース）を始め大型契約を結んだ大物ＦＡ野手は新天地などで苦労している中、昨季の好調ぶりを持続している。