「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（25）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。シャワーショットを投稿した。

「『ミスマガOG×週末のヨフカシ』オフショ祭り始まるよ〜」とつづり、花柄のノンショルダービキニ水着姿でシャワーを浴びる姿で、バストなどの曲線美や鍛え上げたバキバキな腹筋などを披露。バスタブに腰かけ、体を洗う妖艶なバックショットもアップした。

さらに高層ビル群をバックにした黒いロングドレス姿なども公開し、「みんなはどの衣装が好き!?」とファンらに問いかけた。

また、別の投稿では「大島璃乃が完全プライベートで行く！！ 地元・群馬県桐生市のスポットをちょこっとご紹介」と伝え、「貴重なビンテージスカジャンの展示やオリジナルスカジャンやTシャツなど、さらに市内のお野菜や果物まで販売 大変うれしいことに、ヴィンテージスカジャンを実際に着用させていただきました ありがとうございました」と背中や胸元にトラの刺しゅうがデザインされたスカジャン姿を披露した。

ファンやフォロワーからも「スッゴォォォー！」「ボディラインが格好良すぎ」「美ボディ」「マッチョ」「腹筋割れてる」「素晴らしい筋肉」「ギリシャ彫刻のようで芸術的」「妖艶」「豊満さが伝わってくる」「セクシーすぎる」「もうたまんない」などのコメントが寄せられている。

大島は群馬・桐生市出身で、高校在学中に芸能活動を開始。18年4月に桐生まち映画「祭のあと、記憶のさき」の高校生役で映画初出演。同7月にはあしかがまちドラマ「音が回る」「229回のホント」でドラマ初主演。「ミスマガジン2021」で審査員特別賞を受賞した。TBS系「王様のブランチ」リポーターなども務め、24年3月には「桐生市魅力大使第1号」に就任。映画やドラマなどに加え、グラビアなどでも活躍中。特技の着物の着付けでは世界大会に出場した腕前。水泳や陸上などスポーツも得意。SNSでは水着や浴衣姿、プライベート写真なども投稿している。153センチ。血液型A。