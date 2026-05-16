◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースのロバーツ監督が１５日（日本時間１６日）、敵地・エンゼルス戦の前に取材に応じ、今後の先発ローテについて言及した。この日は左腕スネルが左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。開幕から６人体制で回してきたローテについては「現時点では、６人そろっているか分かりません。今日はブルペンデーだし、今はまだ判断できない」と言うにとどめた。

この日はスネルに代わってクラインが先発し、ブルペンデーで臨む。今カードは翌日の２戦目は左腕ロブレスキ、３戦目は佐々木朗希投手が先発する見込みだ。今後のローテーションについては登板間隔を詰めるなど、柔軟な対応も求められるが、指揮官は「できる限りの対応をする準備はある。ただ、一番大事なのは投手たちのスケジュールを守ること。ローテ事情のために無理をさせると健康を損なうからね。補充するにせよ、ブルペンデーを増やすにせよ、必要なことは何でもやるつもり」と話した。