毎年ふるさと納税でお米を頼んでいますが「実質2000円でお得」と言われても、なんだか仕組みがよく分かりません。本当に家計の節約になっているのでしょうか？

ふるさと納税の実質2000円は、お米代が2000円になるという意味ではない

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすると、自己負担2000円を除いた金額が所得税や住民税から控除される制度です。例えば、控除上限額の範囲内で3万円を寄付した場合、2万8000円分が税金から差し引かれます。

ここで注意したいのは、寄付した金額がすぐに現金で戻るわけではない点です。確定申告をする場合は所得税の還付と翌年度の住民税の減額、ワンストップ特例を利用する場合は主に翌年度の住民税の減額という形で反映されます。

つまり、先に寄付をして、後から税金の負担が軽くなる制度です。そのため、「お米を2000円で買った」と考えるより、「先に寄付をして後から税金の負担が軽くなり、そのお礼としてお米を受け取る制度」と考えると分かりやすいでしょう。



ふるさと納税でお米を選ぶと家計の節約につながりやすい理由

ふるさと納税の返礼品には、肉や魚、果物、日用品などさまざまなものがあります。そのなかでもお米は、家計の節約効果を感じやすい返礼品です。普段スーパーなどで購入しているお米を返礼品でまかなえれば、その分の食費を抑えられます。

毎月お米を買っている家庭では、ふるさと納税の返礼品でお米を受け取ると、その月に購入するお米の量を減るため、スーパーなどで支払う食費が抑えられ、家計の節約につながります。外食や高級食材の返礼品は楽しみとしての意味合いが強い一方、お米は日常の支出を置き換えやすい点がメリットです。

ただし、返礼品として届いたお米を使い切れずに古くしてしまうと、せっかくの節約効果は下がってしまいます。そのため、寄付先を選ぶときは、家族の人数や普段のお米の消費量に合う内容かを確認することが大切です。

また、保管場所が少ない家庭では、一度に大量に届く返礼品より、数回に分けて届く定期便を選ぶと、無駄なく使いやすくなります。



節約になるかどうかは控除上限額と手続きで決まる

ふるさと納税が本当に家計の節約になるかどうかは、控除上限額の範囲内で寄付しているかが重要です。控除上限額は、「年収」「家族構成」「住宅ローン控除」「医療費控除」などで異なります。上限を超えて寄付すると、自己負担が増える可能性があるため注意しましょう。

例えば、控除上限額が4万円の人が4万円以内で寄付する場合、自己負担は原則2000円に収まりやすくなります。一方、上限額を大きく超えて6万円寄付すると、超えた部分は控除されず、結果として思ったほど得にならないことがあります。寄付前には、ふるさと納税サイトのシミュレーションや自治体の案内で目安を確認しておくと安心です。

また、控除を受けるには手続きが必要です。確定申告が不要な給与所得者などは、寄付先が5自治体以内であれば「ワンストップ特例」を利用できます。

ただし、確定申告を行う場合は、すでにワンストップ特例の申請をしていても、その申請は無効になります。そのため、ふるさと納税による控除を受けるには、寄付した分も含めて確定申告をする必要があります。

ふるさと納税は、手続きを忘れると控除が受けられず、寄付額の負担が大きくなります。そのため、返礼品としてお米を受け取って満足するだけでなく、ワンストップ特例制度の申請や確定申告まで終えることが重要です。



ふるさと納税のお米は仕組みを理解して家計の節約に役立てよう

ふるさと納税のお米は、控除上限額の範囲内で寄付し、必要な手続きを行えば、家計の節約につながりやすい返礼品です。特に、お米は多くの家庭で日常的に使うため、食費の一部を置き換えられる点が大きなメリットです。

一方で、ふるさと納税がお得かどうかを「実質2000円」という言葉だけで判断するのは避けましょう。家計の節約につなげるには、自分の控除上限額を確認し、家で食べ切れる量を選び、ワンストップ特例の申請や確定申告を忘れずに行うことが大切です。

ふるさと納税は、単に返礼品をもらう制度ではありません。仕組みを理解して使えば、税金の使い道を自分で選びながら、毎日の食費負担を軽くできる制度です。毎年、ふるさと納税の返礼品でお米を選んでいる人は、今年も寄付前に上限額と消費量を確認し、無理なく家計に役立つ選び方をしていきましょう。



出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト

国税庁 「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー