『メン・イン・ブラック』シリーズなどで知られるウィル・スミスが、新作アクションスリラー映画『スーパーマックス（原題：Supermax）』に主演することが分かった。米が報じている。

本作は、世界一厳重な刑務所で起きた殺人事件を捜査する2人のFBI捜査官を描く物語。スミス演じる主人公とタッグを組む捜査官は女性の役柄だといい、現在は2026年8月中旬の撮影開始を目指してキャスティングが進行中だという。

監督は『ハロウィン』シリーズや『エクソシスト 信じる者』（2023）のデヴィッド・ゴードン・グリーン。直近では、ニコール・キッドマン主演のドラマシリーズ「スカーペッタ」（2026）にてAmazon MGMとの繋がりがある。脚本は「ナチ・ハンターズ」「インベージョン」などのデヴィッド・ワイル＆デヴィッド・J・ローゼンが執筆し、エグゼクティブプロデューサーとしても携わる。

そのほか、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』（2024）を手がけた製作会社The Picture Compyanyのアンドリュー・ローナとアレックス・ハイネマンもプロデューサーとして名を連ねている。

配給はAmazon MGM Studiosで、ミラマックスが手がける本作の世界配給権を7,000万ドル規模の契約にて獲得。本作は劇場公開ではなくストリーミング配信作品になると伝えられている。

『メン・イン・ブラック』シリーズではトミー・リー・ジョーンズと、『バッドボーイズ』シリーズではマーティン・ローレンスとの間でパーフェクト・マッチを披露してきたスミスが、本作ではどんなバディを迎えることとなるか。息の合ったコンビの誕生に期待したい。

Source: