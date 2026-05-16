栃木県佐野市の国道５０号で１月４日、走行中の大型トラックの荷台から茶殻が飛散して後続車がスリップした多重事故で、県警は１３日、茨城県筑西市のトラック運転手の男（４０）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）と道路交通法違反（過積載）の疑いで宇都宮地検栃木支部に書類送検した。

運搬を委託した同市の運送会社と経営者の男（６１）も道路交通法違反（過積載運行容認など）の疑いで書類送検した。いずれも容疑を認めている。

発表によると、男は１月４日午前５時４０分頃、佐野市高橋町の国道５０号を、最大積載量６・９トンの大型トラックに少なくとも２０トンの茶殻を積載して走行。路面に茶殻を飛散させてスリップ事故を誘発し、３０〜７０歳代の男女５人に骨折などの重軽傷を負わせた疑い。

この事故では、スリップして中央分離帯に乗り上げた軽トラックの男性（当時７８歳）が車を降りて対向車線に出た際、別のトラックにはねられ死亡している。

県警の調べでは、茶殻は水を含んでおり、踏み固められた雪と同程度の滑りやすさだったことがわかっている。男は、群馬県内の清涼飲料水工場から県北の牧場に茶殻を運んでいる途中だった。事故以前も同社に委託されて数十回にわたり、過積載での運搬を繰り返していたとみられる。