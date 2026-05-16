5児の母・辻希美、1つのフライパンを“フル活用”した高1長男への手作り弁当を披露 「夜中に夢が覚醒して…」寝不足のなか朝のルーティンに取り組む
5児の母でタレントの辻希美（38）が13日、自身のブログを更新。寝不足のなか作ったという“愛情にじむ”手作り弁当を披露した。
【写真】1つのフライパンを“フル活用”して調理する様子／完成した“彩り豊か”な手作り弁当
辻は、この春から高校に進学した長男・青空さん（せいあ・15）への弁当作りが朝のルーティンとなり、投稿では日々の弁当を紹介することが日課のようになっている。
この日は「夜中に夢が覚醒して寝不足の中気合いで起きてお弁当作りからスタート!!」と、眠い目をこすりながら弁当作りに挑んだことを明かし、調理中のガス台の写真をアップ。
写真には、3つの仕切りがあるフライパンを“フル活用”し、茹でる・炒める調理を同時並行で行う様子や、鶏の唐揚げらしき揚げ物の油切りをする様子がとらえられている。
また、曲げわっぱに、飾り切りで花をデザインしたウインナーや“ニッコリ”表情を描いた卵焼きなどのおかずを彩り良く詰めた、“完成図”の写真も披露した。
さらに「そして今日は打ち合わせDAYで終わって夕飯準備」「今夜は冷凍ご飯消費DAYでオムライスでソラはトロトロ卵を頑張ってました」とこの日の夜ごはんについても触れ、次男の昊空さん（そら・13）と一緒にキッチンに立ちうれしそうな笑顔を見せる姿も紹介している。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。
【写真】1つのフライパンを“フル活用”して調理する様子／完成した“彩り豊か”な手作り弁当
辻は、この春から高校に進学した長男・青空さん（せいあ・15）への弁当作りが朝のルーティンとなり、投稿では日々の弁当を紹介することが日課のようになっている。
この日は「夜中に夢が覚醒して寝不足の中気合いで起きてお弁当作りからスタート!!」と、眠い目をこすりながら弁当作りに挑んだことを明かし、調理中のガス台の写真をアップ。
また、曲げわっぱに、飾り切りで花をデザインしたウインナーや“ニッコリ”表情を描いた卵焼きなどのおかずを彩り良く詰めた、“完成図”の写真も披露した。
さらに「そして今日は打ち合わせDAYで終わって夕飯準備」「今夜は冷凍ご飯消費DAYでオムライスでソラはトロトロ卵を頑張ってました」とこの日の夜ごはんについても触れ、次男の昊空さん（そら・13）と一緒にキッチンに立ちうれしそうな笑顔を見せる姿も紹介している。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。