いよいよ、高市総理が「党首討論」デビューへ。外交日程を理由に、4月に予定されていた開催分が見送りとなり、野党側からは早期の開催を求める声が上がっていたが、自民党と中道改革連合は11日、来週20日に開催することで合意した。

【映像】泉氏「国民に問おうじゃないか！」党首討論で岸田総理を詰める様子（実際の映像）

官僚が作成した答弁を中心に進められる国会答弁と違い、政党トップ同士が自分の言葉で討論するのが醍醐味と言われるこの党首討論。時には政局を大きく動かすこともあった。その一方で、Xでは「たった十何分の議論で何ができる？」「短い時間を政権批判ばかりに使うなんて無駄」と時間の短さを指摘し、存在意義に対する疑問の声もあがっている。

そもそも党首討論は、衆参いずれかで10議席以上を持つ野党の党首らが参加、討論時間は45分で、各野党は議席数に応じて持ち時間が割り振られる。前回は、立憲民主党の持ち時間が28分だったのに対し、参政党はわずか3分。そして、野党の議席数が分散した今、読売新聞によると、議席が最も多い国民民主党で12分、最も少ないチームみらいは3分になると見られている。

党首討論にはどのような意味があるのか。『ABEMA Prime』では立憲民主党の元代表で、中道改革連合の泉健太衆議院議員とともに考えた。

■「10分では不完全燃焼」現行制度の限界

20日に行われる予定の党首討論について、泉氏は「高市政権は基盤が強固なため、爆発的な盛り上がりには欠けるかもしれないが、小川代表が登壇する。高市総理が韓国から帰国した直後のタイミングであり、外交問題や物価高、中東情勢などが主なテーマになるだろう。小川氏が自身のビジョンをどこまで語るかが注目点だ」と語る。

一方で、現在の形式に「中道だけでも持ち時間は10分しかない。私が党首だった頃は20分あったが、それでも足りなかった。さらに参政党やチームみらいなど他党も加わるため、議論が細切れになってしまう。野党間で連携して棲み分けをするわけでもないので、一方的な言い切りで終わってしまう可能性がある。総理が長く答弁する場合もあり、討論というより自己主張合戦になってしまいがちだ」との強い懸念を示す。

■「ラップバトルのように時間制限を設けることは必要」

そもそも党首討論は、2000年からイギリスの制度をモデルに導入された。政治学者の内山融氏は「首相のリーダーシップを確立し、政党間で真の議論ができる政治を目指して始まった。それまでの利益誘導や派閥政治ではなく、ビジョンを戦わせる場として設計されたものだ」と解説した。

プロデューサーの若新雄純氏は、「リーダーの本音や信念があぶり出される場所であるべきだ。例えばラップバトルのように、建前を削ぎ落として、厳しい追及に対してどんな本音を返すかで国民が判断するような喧嘩の場であってもいい。場所もリングのような派手な設営にしてはどうか」と提案した。

これを受け、泉氏も「ラップバトルのように時間制限を設けることは必要だ。長く話す人が出てくるとリズムが崩れ、結局一人語りになってしまう。1分以内などのルールはつけたほうがいい」と応じ、リズム感のある議論の重要性に同意した。

■「政治決断」の場としての党首討論

党首討論の必要性について、泉氏は「予算委員会は7時間も行われ、すべての国民がずっと見られるわけではない。しかし、党首討論は45分間で各党の主張が凝縮されている。失敗や失言のリスクもあるが、各党が全力を尽くすこの時間は、国会の中でも非常に重要な意味を持っている」と強調した。

具体的な成果についても、「岸田総理（当時）と討論した際、一度停止されていた電気・ガスの補助金を再開させるべきだと訴え、最終的に再開へと動き出した。予算委員会よりも総理が役所の縛りから解き放たれ、一政治家として向き合う場だからこそ、思い切った政治決断が生まれる可能性がある」と自身の経験を振り返る。

これからの党首討論の楽しみ方として、「視聴者の方々には、ボクシングの採点のようにどんどん評価してほしい。国民がポイント制などで本気でチェックし、世の中に発信していくことで、政治家側の本気度もさらに高まるはずだ」と期待を寄せた。

（『ABEMA Prime』より）