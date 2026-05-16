佐野勇斗の主演作で「好きな作品」ランキング！ 2位『ESCAPE それは誘拐のはずだった』、僅差の1位は？
M!LKのメンバーとして大人気の佐野勇斗さんは、個人ではさまざまな映画やドラマに出演しています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回は、佐野さんがこれまで「主演」を務めた作品が対象です。
それでは、「佐野勇斗の主演作で好きな作品」ランキングの結果を紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位は、2025年に放送したドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）です。桜田ひよりさんとダブル主演となった作品で、共に民放キー局GP帯ドラマ初主演となりました。
佐野さんが演じたのは、誘拐犯グループの1人・林田大介。経済的に貧しい環境で育ち、特殊詐欺に関与した過去がある青年です。誘拐犯ながら素朴でうそがつけない正直な性格の林田を、佐野さんが繊細に演じ人気を集めました。
回答者からは、「元々の佐野勇斗の雰囲気とも似ていて、胸キュンシーンが多かった」（20代女性／東京都）、「不器用だけどやさしいところがキュンとくる作品だった」（30代女性／沖縄県）、「内容もキュンキュンするし佐野くんがかっこいいから」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位は、2019年に公開した映画『小さな恋のうた』です。MONGOL800の名曲をもとに作られた映画で、沖縄の小さな町を舞台に、高校生バンドのメンバーたちが夢に向かっていく姿を描いた作品です。
佐野さんが演じたのは、お調子者だが明るく憎めない真栄城亮多。佐野さんにピッタリな爽やかな主人公で、映画も大きな話題を集めました。半年間に及ぶ練習を行った楽器演奏も披露され、泣ける青春映画としていまでも人気です。
回答者からは、「佐野さんの歌声が力強くて、心に響きました」（40代女性／兵庫県）、「高校生バンドの雰囲気がとても良かった」（60代女性／静岡県）、「青春の切なさと温かさが伝わる、心に残る主演作だと思います」（50代男性／青森県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回は、佐野さんがこれまで「主演」を務めた作品が対象です。
それでは、「佐野勇斗の主演作で好きな作品」ランキングの結果を紹介します。
2位：『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（林田大介）／79票
2位は、2025年に放送したドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）です。桜田ひよりさんとダブル主演となった作品で、共に民放キー局GP帯ドラマ初主演となりました。
佐野さんが演じたのは、誘拐犯グループの1人・林田大介。経済的に貧しい環境で育ち、特殊詐欺に関与した過去がある青年です。誘拐犯ながら素朴でうそがつけない正直な性格の林田を、佐野さんが繊細に演じ人気を集めました。
回答者からは、「元々の佐野勇斗の雰囲気とも似ていて、胸キュンシーンが多かった」（20代女性／東京都）、「不器用だけどやさしいところがキュンとくる作品だった」（30代女性／沖縄県）、「内容もキュンキュンするし佐野くんがかっこいいから」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位：『小さな恋のうた』（真栄城亮多）／85票
1位は、2019年に公開した映画『小さな恋のうた』です。MONGOL800の名曲をもとに作られた映画で、沖縄の小さな町を舞台に、高校生バンドのメンバーたちが夢に向かっていく姿を描いた作品です。
佐野さんが演じたのは、お調子者だが明るく憎めない真栄城亮多。佐野さんにピッタリな爽やかな主人公で、映画も大きな話題を集めました。半年間に及ぶ練習を行った楽器演奏も披露され、泣ける青春映画としていまでも人気です。
回答者からは、「佐野さんの歌声が力強くて、心に響きました」（40代女性／兵庫県）、「高校生バンドの雰囲気がとても良かった」（60代女性／静岡県）、「青春の切なさと温かさが伝わる、心に残る主演作だと思います」（50代男性／青森県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)