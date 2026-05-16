「幼い頃から夢見てきた舞台」３月にA代表デビュー→北中米W杯メンバー入りの塩貝健人が決意「すべての方々の気持ちを背負いゴールを決めたい」
日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26名を発表。ブンデスリーガのヴォルフスブルクに所属する塩貝健人が選ばれた。
21歳のFWは、今年３月の英国遠征でサムライブルーに初招集。同29日のスコットランド戦（１−０）では78分から途中出場し、A代表デビューを果たす。投入から６分後、伊東純也の決勝点をお膳立てし、いきなり目に見える結果を残した。
そんな塩貝はメンバー発表後、自身のインスタグラムを更新。以下のとおり想いを綴った。
「W杯メンバーに選出していただきました。幼い頃から夢見てきた舞台。日本代表として、日の丸を背負い戦えることを心から誇りに思います。これまで支えてくださったすべての方々の気持ちを背負いゴールを決めたいと思います。応援よろしくお願いします！」
自身初の大舞台へ挑む若きストライカーの活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
21歳のFWは、今年３月の英国遠征でサムライブルーに初招集。同29日のスコットランド戦（１−０）では78分から途中出場し、A代表デビューを果たす。投入から６分後、伊東純也の決勝点をお膳立てし、いきなり目に見える結果を残した。
そんな塩貝はメンバー発表後、自身のインスタグラムを更新。以下のとおり想いを綴った。
「W杯メンバーに選出していただきました。幼い頃から夢見てきた舞台。日本代表として、日の丸を背負い戦えることを心から誇りに思います。これまで支えてくださったすべての方々の気持ちを背負いゴールを決めたいと思います。応援よろしくお願いします！」
自身初の大舞台へ挑む若きストライカーの活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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