フジテレビ（関東ローカル）にて放送、FODにて配信中の秋田汐梨と池田匡志のW主演ドラマ『share』の第5話「増していく思い」のあらすじと新場面写真が公開された。

参考：秋田汐梨×池田匡志『share』第1話＆第2話場面写真公開 原作者の描き下ろしイラストも

原作は、自分の居場所がわからなくなった女子高校生がゲイの青年に恋をし、想いが通じ合うことの難しさと成長を描いた、三つ葉優雨による同名コミック。累計発行部数30万部を突破しており、国内最大級の電子書籍ストア『コミックシーモア』のレビュー評価で4.4の高得点を獲得している。

夢もやりたいこともない女子高生・日下はる（秋田汐梨）は、バイト先に客として来た青年・藤原理央（池田匡志）のことがなぜか気になる。勢いで彼が住むシェアハウスを訪れてここに住みたいと告げると、理央は「僕のこと男として好きにならないでね」と条件付きで同居を快諾。同じ部屋で一緒に寝て、眠る理央にこっそりキスもする。日に日に膨らむ理央への気持ちに気づきながらも、彼の隣にいるために想いを隠すと決意するはるだったが……。はると理央の曖昧だけど不思議と心地の良い関係が、静かに動き出す。

5月11日に放送された第4話では、これまで飄々とした振る舞いが印象的だった理央の感情の変化が描かれた。理央は同じゲイである叔父の明日記をはるに引き合わせ、そこではるは理央の両親が事故死したこと、そこから変わっていった理央の過去を知ることになる。また、明日記の家からの帰り道、理央がはるに「もうキスしないの？」と投げかけ、不意打ちでおでこにキスをするシーンも描かれた。

5月18日に放送される第5話のタイトルは「増していく思い」。明日記から引き継いだ理央の店のオープニングパーティーに参加したはるは、オーナーとして振る舞う理央の姿に思わず胸をときめかせる。パーティーの帰り道、家まで送ってくれる理央とたわいもない話をしながら、はるは様々な想いを巡らせる。家に着き、別れ際に理央からキスをされたはるは、その夜、幸せな気持ちのまま眠りについたが……。

公開された場面写真では、料理をシェアするはると理央をはじめ、店のオープニングパーティーを楽しむ理央の姿などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）