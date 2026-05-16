＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館

【映像】御嶽海に“異変” 実際の取組の様子

実力派人気力士と若手力士による一番で、激しい攻防の末に白星を挙げた力士が取組直後に異変を訴えるアクシデントが発生。緊迫した場面に館内静まり返る中、親方が「怖いねぇ」と心配し、ファンも「一体、どうした」「大丈夫？」など困惑の声を寄せた。

前頭十四枚目・御嶽海（出羽海）が前頭十五枚目・欧勝海（鳴戸）をすくい投げで下し、3勝目（3敗）の白星を挙げて星を五分に戻した一番でのこと。

取組は立ち合いから御嶽海が一方的なもろ差しになり、一気に攻め立てて豪快なすくい投げで快勝。しかし、決着の際、欧勝海が御嶽海の右ひざの上に乗っかるような形で土俵に倒れ込んでしまった。一瞬「あぁ」という何とも言えない表情を浮かべたのは御嶽海。すぐに立ち上がったものの、顔をしかめて右ひざを痛そうに気にする素振りを見せた。

勝ち名乗りを受けるために行う蹲踞（そんきょ）の際にも右手で右ひざ周辺を触るなど不穏な空気が漂い、さらに土俵から下がり段を降りる際には呼び出しの肩を借りて支えにする一幕があり、緊迫した場面に館内が静まり返った。

スロー映像のリプレーを見た解説を務めた元関脇・琴勇輝の荒磯親方は「怖いねぇ」と心配顔。自らも現役時代に「左膝蓋腱断裂、前十字靱帯損傷」などひざの大怪我を経験しているだけに、実況を務めた元NHKの吉田賢アナウンサーとの間では、力士の怪我のリアルな痛みを巡るやりとりが展開された。

吉田アナが「直後はアドレナリンが出てるので、っていう話も聞きますが」と振ると、荒磯親方は「いや、私の時はそれどころじゃなかった。もうあの、ちぎれちゃったら、アドレナリン出てても立てないです。繋がないと」と苦笑交じりに回想。吉田アナから「ちぎれたって言わない。断裂」とツッコミが入る場面も。

さらに吉田アナが、荒磯親方が九州場所中にひざの大怪我を負った際、東京で治療するために福岡から東京までワゴン車に載せられて運ばれたエピソードを紹介すると、親方は「やはり大変だったっすよ。いやだって、あの足じゃさ、やっぱ飛行機も新幹線も乗れないじゃないですか。本当に大変だった」としみじみと当時を振り返り、力士の怪我の過酷さを語った。

この不穏な倒れ方と御嶽海の異変に対し、ABEMAファンからは「怖い倒れ方」「嫌な落ち方だな」「大丈夫？」「一体、どうした」といった心配の声が次々に寄せられたが、荒磯親方は「蹲踞できているんでね」とのコメント。さらに力水をつけ、東の花道を自らの足で下がっていく御嶽海の様子に「大丈夫です。歩けているということは大丈夫。ちぎれたら歩けない」と続けた。なお敗れた欧勝海は5敗目（1勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）