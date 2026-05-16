お気に入りをバッグに♡【セリア】可愛くカスタムしよ！「推し活グッズ」

推し活をしている人なら誰もが、「外出中も、“推し”を推していたい！」と、考えたことがあるのでは？ そんな願いを叶えてくれそうな、「推し活グッズ」が【セリア】で見つかるかもしれません。今回は、ミニフィギュアが入る透明ケースやアクリルキーホルダー等でデコレーションしたくなるストラップといった、推し活がはかどるグッズをピックアップ。気になる人は、さっそくセリアをチェックしてみて。

ちっちゃな推しを入れられる！

@nanaironotobira2さんが、「とってもおしゃれ」と絶賛するのがこちらの「PVCバッグポーチ」です。スナップボタンで開閉できるクリアタイプのバッグ型ポーチは、ナスカンとキーリングが付いているので、バッグなどに取り付けて持ち歩くことができます。クリア素材で中が見えるため、推し活に最適。ミニサイズのフィギュアやぬいぐるみを入れて、いつでも推しの良さをアピールできそう。

推しカラーのストラップが見つかるかも！？

@gnm.aoさんがGETしたのは、くすみカラーがかわいい「ネームストラップ（フリル）」です。シンプルなデザインなので、パーツを貼り付けてカスタマイズするのがおすすめ。推しの名前やイニシャル等のアップリケを貼って、オリジナルの推しアイテムを作ってみてはいかがでしょう。さらに、アクリルキーホルダーやチャーム類を付けてデコレーションしても良さそう。他にも、カラーバリエーションがあるようなので、推しカラーが見つかるかも。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A