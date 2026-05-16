お得意様を本拠地で“丁重に”料理した。

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15日、巨人の井上温大（25）が東京ドームにDeNAを迎えて先発。自己最長に並ぶ8回を投げ、3安打9三振、無失点。さらに「バット」と「足」でも活躍を見せた。

投失で出塁した三回、DeNA先発の平良が暴投するや、そのスキを見逃さずスライディングで二塁に進塁。五回には追加点となる犠飛を打ち、自身を援護した。

お立ち台では、「先頭打者を切っていこうと毎試合考えて投げている。それが実行できてよかった。7回で出し切ろうと思っていたので、8回行くとは思わなかった」と笑顔。

DeNAには通算14試合で6勝1敗と相性が良く、敵地横浜スタジアムではいまだ負けなし。DeNAはこの日、井上が右打者（被打率.186）より左打者（同.250）を苦手としていることから、スタメン野手全員左で揃えたものの、そんな“小細工”をものともしなかった。

2019年ドラフト4位。当時から次代のエース左腕として期待が高く、24年は8勝5敗、防御率2.76。昨季は開幕ローテを掴み取り、いよいよ覚醒かと思われたが、終盤にケガで離脱するなど4勝8敗、防御率3.70と散々。今季は開幕ローテからも外された。

阿部監督は以前から井上に厳しく、

「カバーリングが下手。ガキの使いじゃないからね、こっちも」

「もうちょっと（野球を）勉強した方がいい」

「（昨季、ケガで離脱中は）井上はどっか違う世界に行っちゃってる」

と、ボロクソ。その上で、「ウチは左がいない」と口にしていた。

「露骨だったのが今季の開幕ローテでしょう。井上は開幕ローテを外された挙げ句、開幕投手は同じ左腕のドラ1ルーキー、竹丸でしたからね。もっとも、そうした言動は阿部監督の愛のムチ。あえて厳しく突き放して発奮させようという意図がある」（球団OB）

阿部監督は試合後、「ナイスピッチング」と褒めつつ、「（8回も続投させたのは）もう1つ乗り越えてほしかったから。最後は球速がガタンと落ちたけど、気持ちで投げ切ってくれた」と、チクリとやることも忘れなかった。

これで3勝3敗、防御率1.67だが、勝ち星はすべてDeNA戦という極端さ。カモ以外からも勝利を稼げるようになれば、指揮官の信頼も増すのだが……。

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