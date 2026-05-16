【持丸修一 78歳名将の高校野球論】#89

【持丸監督コラム】密かに燃やしていた山梨学院への対抗心…専大松戸のセンバツ準々決勝までを振り返る

おかげさまで我が専大松戸は春季千葉大会を制することができました。4年連続の優勝は大会史上初とのこと。現チームの選手はもちろん、ここまでバトンをつないでくれた卒業生たちにも感謝しています。

春季関東大会のトーナメントを見て、驚きました。17日に迎える初戦で花咲徳栄（埼玉）に勝った場合、次は今春センバツ準々決勝で下した山梨学院（山梨）と再戦する可能性があるんです。以前のコラムでこの一戦について、「ずっと負け続けていて、悔しかった。ようやく借りを返すことができ、肩の荷が下りた気分」などと書きました。勝利を収めた日からわずか1カ月ちょっと。感慨にふける暇がまったくないではありませんか(笑)。

さて、春季関東大会をどう戦っていくか。これが本当に難しい。

初戦からいきなり全国屈指の強豪校と対戦できる絶好機です。俄然、気合が入るシチュエーションでしょう。本来であれば、真正面から全力でぶつかりたい。そういう相手と戦うことでしか得られないものがありますし、勝ち進めば、その分だけ実戦の中でチームを鍛えることができる。

けれども、「必ず勝たなければいけない大会」かといえば、そうではありません。今のチームはセンバツの疲労が抜けきれておらず、回復待ちの主力を投手、野手ともに何人か抱えています。勝ちたくても無理はさせられないという制約がかけられている状態です。

いっそのこと新戦力の開拓に舵を切るのもひとつの手ですが、序盤で大差をつけられるなど、緊張感のない試合展開にさせてしまっては、本当の実力を測ることもできなくなってしまう。ほかのレギュラー選手に悪影響を及ぼす懸念も生じます。

勝ちにいくこと、無理をさせないことと、新しい力を試すこと。すべてを完璧に実現するのはまず無理です。が、どうバランスを取れば、チームにとって一番実りのある戦い方になるのか。今大会はその見極めが難しい。

こんなときに「いい機会だから試してみたい」と思える選手や「代わりに俺が！」というくらいイキのいい選手が出てくるのが理想ですが……。少し先の話ですが、夏を終えた後にできる新チームにも、薄っすらと危機感を抱いています。

もう5月半ばになりました。寂しいことに、このメンバーで野球ができる時間は、あと100日ほどしか残されていない。次の世代がしっかり「バトン」を受け取るために、今、何をすべきか。考えることは尽きません。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）